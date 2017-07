'Benvenuto Josip': Iličićev prestop k Atalanti uradno zapečaten

Josip Iličić (Foto: Damjan Žibert)

Pri Atalanti so pozdravili prihod 29-letnega Josipa Iličića, za katerega so Fiorentini odšteli 5,5 milijona evrov. Atalanta je vsekakor ambicioznejši klub kot Sampdoria, kamor naj bi sprva prestopil Iličić, minulo sezono je končal na četrtem mestu v italijanskem prvenstvu in ga čaka evropska sezona v skupinskem delu evropske lige. Sampdoria je daleč od evropskih klubskih tekmovanj, saj je ligaško sezono končala na desetem mestu. Devetindvajsetletni nosilec igre pri slovenski nogometni reprezentanci ima v svojem življenjepisu zapisanih sedem klubov, po mladinski karieri v vrstah kranjskega Triglava in Britofa je bil v sezoni 2007/08 član izolske Bonifike, nato je bil dve sezoni del Interblocka, leta 2010 se je pridružil Mariboru. Vijoličasti dres, za katerega je zabil 12 golov, je bil odskočna deska za preskok na višjo raven, v italijansko prvenstvo, v katerem je najprej igral na Siciliji za Palermo in nato kariero nadaljeval pri Fiorentini, ki se ji je pridružil leta 2013 za odškodnino v višini devet milijonov evrov. Za firenški klub je od takrat zbral 106 nastopov in zabil 29 golov.