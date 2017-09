Benzema podaljšal pogodbo z Realom

Karim Benzema (Foto: AP)

Karim Benzema je k Realu prišel leta 2009 iz Lyona. Devetindvajsetletni francoski napadalec je od takrat osvojil 14 lovorik, med drugimi je bil trikrat član zmagovalne ekipa Lige prvakov. Prejšnji teden so nove pogodbe z galaktiki podpisali tudi Isco, Marcelo in Dani Carjeval, vsi bodo pogodbeno vezani do leta 2022.