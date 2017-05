Benzema o Ronaldu: ' Poznam ga kot lasten žep!'

Benzema in Ronaldo sta tako na zelenici kot tudi izven velika prijatelja. (Foto: AP)

Odkar se je iz Lyona preselil v Madrid si je Karim Benzema s talentom in izjemnimi predstavami zagotovil lep sloves v nogometnem svetu. Kljub temu pa se zdi, da svetovni mediji še vedno večji delež pozornosti posvečajo njegovemu klubskemu kolegu Cristianu Ronaldu, ki ostaja prvi zvezdnik madridskega Reala. Prav zato si Francoz zasluži manjši delež 'žarometov', kot bi si jih sicer v drugih klubih, vendar sam svoje vloge še zdaleč ne vidi zgolj v podpori portugalskemu zvezdniku. "Velikokrat se mi je že zgodilo, da so me označili kot Cristianov servis, vendar to ni res. To je daleč od resnice," je priznal Benzema, ki je v letošnji sezoni dosegel devet zadetkov, medtem ko se lahko Portugalec pohvali z dvaindvajsetimi.

"Cristiano s svojim izjemnim talentom zadane več. Ne potrebuje se mi zahvaljevati za podaje, ki jih je bil deležen. Sva dobra prijatelja, ob tem pa tudi velika profesionalca. Tudi on mi je že velikokrat podal, ko je bilo to potrebno. Je namreč odličen ekipni igralec," je Ronalda pohvalil francoski nogometaš alžirskega rodu, ki je ob tem poudaril odlično sinergijo, ki vlada med galaktiki. S skupnimi močmi sta tako oba že večkrat prispevala k zmagi belega baleta, njuna zveza pa traja že zavidljivih osem sezon: "Poznam ga kot lasten žep, prav tako pa tudi on mene. Tudi to je razlog, da že toliko časa ustvarjava gole v največjem klubu na svetu."