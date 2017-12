VIDEO: Benzema še kar dviga pritisk navijačem Reala: Francoz je s počitnic prišel ‒ poškodovan!

Za mnoge navijače Real Madrida je to celo dobra novica, saj je Karim Benzema še zdaleč ne prvič, a morda najhuje do sedaj, na udaru kritik zaradi slabih predstav. Trener Realove članske ekipe in njegov francoski rojak Zinedine Zidane mu je prvo polovico sezone brezpogojno zaupal, 30-letni Lyončan pa mu tega zaupanja ni vrnil z zadetki. Na Santiagu Bernabeuu so nekdanjega francoskega reprezentanta glasno izžvižgali ob decembrskem porazu na "Clasicu" z Barcelono (0:3), privrženci belega baleta pa so ob najnovejši novici v povezavi z Benzemajem vnovič poskočili.

Benzema je član Reala že od leta 2009, a pod takšnim plazom kritik ni bil še najbrž nikoli. Le dva gola v tem prvenstvu mu pri utišanju žvižgov prav nič ne pomagata ... (Foto: AP)

"Njegova odsotnost je presenetila vse," poroča dnevnik AS, ki namiguje, da se je francoski strelec poškodoval kar med počitnicami, na katere so Realovi člani odšli po polomu na velikem obračunu španskega prvenstva. Benzema namreč ni dajal znakov, da je z njim kaj narobe, iz kluba pa so zdaj potrdili, da gre za poškodbo desne stegenske mišice. Trdijo, da je do poškodbe prišlo na "Clasicu", čeprav niti ob menjavi v 65. minuti niti kasneje po tekmi ni delovalo, da gre za hujše težave.

"Poleg tega je Francoz še isti dan krenil proti Dubaju. Kamere so ga ujele na letališču in telesno se je zdel povsem normalen. Zdravniško spričevalo, ki podrobneje ne opisuje resnosti poškodbe, misterij glede bolečin, ki jih čuti napadalec, še povečuje," dodaja ostri madridski dnevnik, ki je z začudenjem pospremil prvi Realov trening po povratku s krajšega oddiha. Pred okoli 5.000 navijači v klubskem centru Valdebebas Benzemaja ni bilo. In težko je reči, da ga je kdo od zbranih preveč pogrešal ...