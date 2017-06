Beograjski Partizan se po dvojni kroni poslavlja od stratega Nikolića

Nogometaši beograjskega Partizana so s fenomenalnim dvojčkom končali letošnjo sezono. Po naslovu prvaka, že 27. po vrsti, so osvojili še srbsko pokalno lovoriko. Do dvojne krone jih je popeljal Marko Nikolić, ki je bil lani štiri mesece trener ljubljanske Olimpije. Nesojeni Olimpijin trener je znova presenetil, saj se je odločil za madžarski izziv. Športni direktor črno-belih Ivica Iliev je za srbsko tiskovno agencijo Tanjug potrdil, da so izbrali novega trenerja. Partizan bo vodil Srb Miroslav Đukić, trener Partizana leta 2007, ki ga bodo predstavili v ponedeljek, po podpisu dveletne pogodbe. Nikolić, ki je po velikem uspehu podal odstopno izjavo, pa je sprejel ponudbo madžarskega Videotona.