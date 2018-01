VIDEO: Berić še naprej vroč: drugi gol na dveh tekmah za novega (starega) napadalca Saint-Etienna

Se pelje župnik z avtom in naleti na mrtvega osla, ki leži na cesti. Pokliče policijo in reče: ''Tukaj župnik Anton, imate enega mrtvega osla na cesti, pa sem hotel, da ga umaknete, da se ne bi kdo zaletel v njega.''

Dežurni policaj se hoče malo pošalit in reče: ''Hej župnik, a ste mu že zmolili oče naš?''

Župnik: ''Še ne, sem najprej poklical najbljižje sorodnike …''