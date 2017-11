Berizzo v torek na operacijo, do nadaljnjega bo Sevillo vodil Marcucci

Berizzo na novinarski konferenci pred tekmo Lige prvakov z Liverpoolom na Anfieldu. (Foto: AP)

Ernesto Marcucci bo do nadaljnjega vodil prvo moštvo Seville, ki je pod vodstvom Eduarda Berizza v velikem slogu dobilo tudi zadnjo ligaško preizkušnjo pri Villarrealu (3:2). Rdeče-beli so tako kot nedavno v Ligi prvakov z Liverpoolom (3:3) že bili v izgubljenem položaju, nato pa izničili zaostanek z 0:2 in slavili z golom Everja Banege. Argentinski vezist je tako še dodatno razveselil rojaka Berizza, potem ko je sredi prejšnjega tedna v javnosti udarila vest, da so nekdanjemu strategu Celte iz Viga odkrili raka na prostati.

Zdaj so pri Sevilli v uradni izjavi potrdili, da bo Berizzo 28. novembra opravil z operativnim posegom, od uspeha katerega bo odvisno, kdaj se bo vrnil na klop andaluzijskega ponosa. Berizzo je v zadnjih dneh deležen številnih znakov podpore, tako je bilo tudi v Villarrealu in ne nazadnje tudi v Valencii, kjer je na derbiju kroga gostovala Barcelona. Nogometaši, ki so pred leti zaradi raka izgubili priljubljenega trenerja Tita Vilanovo, so na zelenico stadiona Mestalla pritekli s posebnimi majicami, na katerih je bil napis #ZdržiToto.