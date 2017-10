BIH vse dlje od dodatnih kvalifikacij, Portugalska in Švica v Lizboni odločata o potniku na SP

V skupini A je najprej Švedska kar z 8:0 premagala Luksemburg, pri čemer je Marcus Berg prispeval kar štiri zadetke. Francozi so v Bolgariji zmagali z 1:0, Blaise Matuidi je zadel že v tretji minuti. Nizozemci so zmagali v Belorusiji s 3:1. Za Nizozemce so zadeli Davy Propper (24.), Arjen Roben (84./11 m) in Memphis Depay (90.). Francozi bodo v zadnjem krogu gostili Belorusijo, Švede pa čaka gostovanje na Nizozemskem.

Cristiano Ronaldo je v rutinski zmagi Portugalcev proti Gibraltarju prispeval drugi zadetek. (Foto: AP)

V skupini B sta se ekipi Ferskih otokov in Latvije razšli brez zadetkov, bolj živahno je bilo v Švici, kjer je domača vrsta premagala Madžarsko s 5:2. Steven Zuber, nogometaš Hoffenheima, je prispeval dva gola za domače. Portugalci so pričakovano zmagali v Andori z 2:0. Gola sta v drugem polčasu dosegla Cristiano Ronaldo in Andre Silva. V zadnjem krogu se bodo v torek Švicarji in Portugalci udarili v Lizboni za prvo mesto.

V skupini H pa je Estonija pričakovano na gostovanju ugnala Gibraltar, zmagala je s 6:0, tri zadetke je prispeval Joonas Tamm. Zelo zanimivo predstavo na težkem igrišču v Zenici sta prikazali BiH in Belgija. Slednja je potrdila prvo mesto in slavila s 4:3. Pri domačih so zadeli Haris Medunjanin (30.), Edin Višća (39.) in Dario Dumić (82.), pri gostih pa Thomas Meunier (4.), Michy Batshuayi (59.), Jan Vertonghen (68.) in Yannick Carrasco (83.). V večerni tekmi je Ciper gostil Grčijo in izgubil z 1:2. Grčijo v zadnjem krogu čaka še domača tekma z Gibraltarjem, BiH, ki teoretično ostaja v igri za drugo mesto, pa mora na gostovanje v Estonijo.

Znanih je sicer 12 reprezentanc, ki bodo prihodnje leto nastopile na mundialu, to so gostiteljica Rusija, Španija, Brazilija, Anglija, Nemčija, Iran, Japonska, Mehika, Belgija, Južna Koreja, Savdska Arabija in Nigerija.