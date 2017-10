Bild: Na klop Bayerna se vrača že 'upokojeni' Heynckes

Jupp Heynckes bo, kot kaže, še četrtič vodil Bayern. (Foto: Reuters)

Nekdanji nemški reprezentant v sedemdesetih letih Jupp Heynckes je z Bayernom spisal lepo pravljico, v sezoni 2013 je z bavarskim klubom osvojil trojček - zmage v ligi prvakov, prvenstvu in pokalu. To je bila tudi njegova zadnja sezona na trenerski klopi tega kluba. "Bayern je potegnil Juppa Heynckesa iz 'penzije'," so zapisali pri Bildu in novico označili za "trenersko vrnitev leta". Tudi angleški Sky prav tako poroča, da bo veteran še četrtič prevzel trenersko taktirko pri Bayernu.

Heynckes je Bayern vodil že med letoma 1987 in 1991, drugič se je na klop nemških prvakov usedel na kratko kot začasni trener leta 2009, nazadnje pa še med letoma 2011 in 2013.