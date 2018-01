Blaugrana na krilih izjemnega Suareza prekinila zakletstvo Anoete, Katalonci s preobratom še povišali prednost pred galaktiki

Po porazu kraljevega kluba na tekmi proti Villarrealu in novih treh točkah madridskega Atletica ter Valencie je bila naloga pred gostovanjem pri Real Sociedadu jasna. Zmaga bi še povišala prednost Barcelone pred velikim tekmecem, čeprav so gostovanja na pregovorno za Katalonce nesrečnem stadionu Anoeta vse prej kot lahko delo.

Barcelona je po zadetku Juanmija zaostajala že za dva gola. (Foto: AP)

Že več kot desetletje je namreč minilo od zadnje prvenstvene zmage blaugrane v San Sebastianu, medtem ko se je Barceloni sreča nasmehnila na tekmi četrtfinala španskega pokala, ko so, takrat pod vodstvom Luisa Enriqueja, slavili z 1:0.

Prvi polčas pa se le ni začel po željah gostujočega moštva, že v 11. minuti je moral Marc-Andre ter Stegen po žogo v mrežo, ko ga je z glavo premagal Da Silva Willian Jose. Slednji je izkoristil lepo podajo Xabija Prieta in zagrenil začetek tekme varovancem Ernesteja Valverdeja. Barcelona se je odzvala s strelom Paulinha, ki pa je bil pri strelu z glavo nenatančen in žoga je romala čez prečko. Težave gostov je v 34. minuti z močnim strelom v sredino vrat še poglobil Juanmi, vendar pa so se Katalonci odzvali z akcijo Luisa Suareza, ki jo je z zadetkom kronal Paulinho. Barcelona je tako v slačilnico ob polčasu odkorakala z zaostankom, vendar odločena, da se v drugem delu le tega nadoknadi.

Odlično razpoloženi Suarez je vknjižil dva zadetka, prav tako pa je zaslužen tudi za prvi gol Barcelone. Tega je po podaji Urugvajca zadel Paulinho. (Foto: AP)

Pet minut po začetku drugega polčasa je gostom to tudi uspelo, Lionel Messi je z lepo podajo zaposlil Suareza, ki je s strelom v zgornji desni kot zatresel mrežo domačega moštva ter poskrbel za izenačenje, vendar pa se Katalonci niso zadovoljiti zgolj s točko. V 71. minuti se je med strelce na tekmi še drugič vpisal Suarez, domači čuvaj mreže pa je bil ob strelu v levi predel mreže povsem nemočen, piko na i pa je z zadetkom dodal še Messi, ki je štirinajst minut kasneje s prostega strela postavil končnih 2:4.

Real Sociedad - Barcelona 2:4 (2:1)

Willian Jose 11., Juanmi 34.; Paulinho 39., Suarez 50., 71., Messi 85.