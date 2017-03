Bleščeča vrnitev Gerrarda na Anfield, Figo ne skopari s pohvalami na račun legendarnega kapetana

Gerrard je poskrbel tudi za vratnico v svojem slogu. (Foto: AP)

Anfield je gostil dobrodelni obračun med legendami domačega Liverpoola in madridskega Reala, ki so s predstavo zbirali denar za Liverpoolovo fundacijo. Rdeči dres so si po dolgem času nadela velika imena Liverpoola, med drugim so lahko domači navijači na igrišču spet pozdravili Robbieja Fowlerja, Stevena McManamana, Michaela Owena, pa tudi Stevena Gerrarda, ki se je na 'domačo' zelenico vrnil prvič po koncu profesionalne nogometne kariere. Na drugi strani sta barve madridskega Reala branila tudi Roberto Carlos in Luis Figo, prav slednji pa je priznal, da mu je žal, ker v svoji karieri ni zaigral ob boku legendarnega kapetana Liverpoola: "Mislim, da je Gerrard v svoji karieri dokazal, da je eden izmed najboljših nogometašev na svojem položaju. Škoda, ker nikoli ni zaigral v Madridu, po drugi strani pa velika sreča za Liverpool, saj je lahko pokazal vse svoje talente tu na Anfieldu." V belo je bil oblečen tudi Fernando Morientes, ki je sicer v svoji karieri zaigral tako za galaktike kot tudi za klub z Merseysida. Tokrat se je postavil na stran gostov, kar pa ni zadostovalo za zmago kraljevega kluba, saj se je tekma končala z rezultatom 4:3. Liverpool je povedel s kar štirimi goli razlike, medtem ko so se nogometaši belega baleta vendarle uspeli zbrati, vendar trije goli niso zadostovali za zmago. Slednjo so v Liverpoolu posvetili Ronnieju Moranu, pred kratkim preminulemu nogometašu redsov in članu strokovnega štaba, ki je dolga leta gradil uspešno zgodbo domačega moštva.