Bo Hodgson reševal razpuščene lisjake? Nekdanji selektor na pogovorih v Leicestru

Roy Hodgson naj bi bil eden iz med kandidatov za novega trenerja aktualnih angleških prvakov. (Foto: AP)

Vodstvo aktualnega angleškega prvaka Leicester Cityja naj bi po poročanjih otoških medijev opravilo neformalne pogovore z nekdanjim angleškim selektorjem Royjem Hodgsonom. Ta naj bi bil eden iz med kandidatov, da na vročem stolčku prvakov zamenja odpuščenega Claudia Ranierija. Italijan je v lanski sezoni šokiral svetovno nogometno javnost, ko je s praktično nepoznanimi igralci osvojil angleško Premier League in za seboj pustil nesramno bogate klube kot so Manchester City, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Tottenham in Liverpool. A naslov ni bil dovolj, da bi izkušeni italijanski selektor lahko dalj časa zadržal na klopi Leicestra. Vodilni možje so se namreč prejšnji teden odločili, da bodo sezono reševali z drugim trenerjem in se Italijanu zahvalili za sodelovanje. Začasni trener je tako postal Craig Shakespeare. In šok terapija je na igralce Leicestra očitno odlično delovala, saj so le nekaj dni po Ranierijevem odhodu s 3:1 premagali Liverpool. A bolj kot zmaga je izstopal način, kako so do nje prišli. Lisjaki so po dolgem času z igro spominjali na ekipo, ki je v lanski sezoni senzacionalno osvojila naslov prvaka in na ekipo, ki so bori za obstanek v ligi. To je bilo sploh prvič v koledarskem letu, da so Lisjaki v prvenstvu uspeli zatresti nasprotnikovo mrežo. Šok terapija je očitno delovala, a Shakespeare naj ne bi bil dolgotrajna rešitev v očeh lastnikov kluba, ki še naprej iščejo trenerja, ki bo klub prevzel za daljše obdobje. In to naj bi bil nekdanji trener Fulhama, West Browmich Albiona, Liverpoola in angleške reprezentance Hodgson.

Angleški strokovnjak je bil v zadnjih letih na udaru velikih kritik na Otoku. Predvsem zaradi predstav izbrane vrste pod njegovim vodstvom. 69-letni Anglež je namreč od leta 2012 pa do poletja 2016 vodil angleško reprezentanco. In čeprav je bil v kvalifikacijah za velike turnirje vselej zelo uspešen (v kvalifikacijah za Euro 2016 je v skupini s Slovenijo, Anglijo popeljal do desetih zmag na desetih tekmah), pa je bil manj uspešen na turnirjih samih. Tako je svetovno prvenstvo leta 2014 angleška reprezentanca zapustila že po skupinskem delu, kar se je zgodilo prvič po letu 1958. Na lanskem Euru v Franciji se je uspel prebiti iz skupine, a takoj doživel izpad v osmini finala, ko je bila od Anglije z 2:1 boljša Islandija. To je bila tudi njegova zadnja tekma na čelu treh levov in tako je Hodgson od lanskega poletja brez službe. Čeprav v očeh otoške javnosti ni v najlepši luči, pa je v njegov bran stopil nekdanji sodelavec Dean Kiely, ki je prepričan, da je Roy še vedno vrhunski trener in si zasluži biti na čelu ene iz med najboljših ekip v Angliji ali Evropi. "Mnenje o njemu je povsem napačno. Javnosti je bil predstavljen v napačni luči. Je izjemno pozitiven trener in dobro vpliva na igralce, ki so pod njegovim vodstvom. In zato je na seznamu marsikaterega kluba, ki išče trenerja," je Kielyjeve besede povzel angleški BBC. Vodstvo Leicestra še zaenkrat ni podalo uradne izjave, ali so pogovori res potekali in kdo so kandidati za Ranierijevega naslednika. V medijih pa se omenja še en osvajalec Premier League, ki je prav tako Italijan, govorimo seveda o Robertu Manciniju.