Bo Isco prva Zidanova 'žrtev'?

Strateg 'belega baleta' Zinedine Zidane kljub zavedanju, da se mu čas na klopi aktualnega evropskega klubskega prvaka izteka, deluje (kadruje) tako, kot da bo ostal prvi mož strokovnega vodstva madridskega Reala tudi v prihodnje.



Ni skrivnost - tako poročajo snovalci priljubljene španske nogometne televizijske oddaje 'El Chiringuito' - da je 45-letni Francoz izrazil željo po prvih kadrovskih spremembah znotraj moštva. Jasno, v kolikor bo še naprej užival zaupanje predsednika kluba Florentina Pereza.





Strateg 'galaktikov' Zinedine Zidane se vse bolj nagiba k prodaji sicer odličnega kreativnega vezista Isca Alarcona. (Foto: AP)

Isco prva 'žrtev'

Na izhodnih vratih Santiaga Bernabeua naj bi bil kreativni vezist Madridčanov Isco Alarcon, nad katerim je legendarni Francoz zaradi skromnih predstav v dozdajšnjem delu sezone zelo razočaran.



"Isco je bil prva Zidanova izbira po odhodu Jamesa Rodrigueza k münchenskemu Bayernu. Še več, Real je Kolumbijca posodil Bavarcem ravno zaradi Francozove velike želje, da ponudi pravo priložnost prav Iscu Alarconu. Bil je Iscov največji zagovornik predvsem zaradi načina igre, njegovih kreativnih zmožnosti na sredini igrišča, toda po slabših igrah v dozdajšnjem delu sezone, je več kot očitno, da se Zidane vse bolj nagiba k prodaji v Benalmadeni pred slabimi 25 leti rojenega nogometaša," je dogodke s kultnega Bernabeua v omenjeni nogometni TV-šov prenesel tamkajšnji novinar Josep Pedrerol.





Isco je na izhodnih vratih madridskega Reala. (Foto: AP)

Vsaj pet nogometnih velikanov v 'nizkem startu' ...

Ko je omenjena novica ugledala luč sveta, so se začela razna namigovanja oziroma ugibanja o tem, kje vse bi lahko Isco Alarcon nadaljeval svojo kariero.



"Vsaj pet velikanov bi odprtih rok sprejelo tako kakovostnega vezista v svoje vrste. Predvsem pa so to imena klubov, ki so v tem trenutku zmožni odgovoriti finančnim zahtevam Reala, če bi zgodba o prodaji Isca dobila ustrezno nadaljevanje. Na prvem mestu je v tej sezoni neverjetni Manchester City, nadalje Liverpool, Juventus, Arsenal in ne nazadnje Bayern München," je dodal Pedrerol.