Bo Neymar jr. šel po poti Luisa Figa in postal najhujši rival dovčerajšnjega soigralca Lionela Messija?

O Neymarjevem čedalje večjem nezadovoljstvu smo na straneh našega spletnega portala pisali že v minulem tednu. Odlični brazilski reprezentančni napadalec se namreč ne počuti najbolje v dresu francoskega velikana, sicer aktualnega državnega podprvaka, ki si v letošnji sezoni z izjemno zvezdniško zasedbo želi pokoriti še vso Evropo.



In prav s tem namenom je bil v vrste Paris Saint-Germaina v letošnjem rekordnem poletju za vrtoglavih 222 milijonov evrov iz Barcelone pripeljan Neymar jr, ki z Edinsonom Cavanijem in Kylianom Mbappejem tvori enega od najbolj atraktivnih ter obenem 'ubijalskih' napadalnih tercetov na svetu. Ni skrivnost, da se v klubskih prostorih kraljevega kluba iz Madrida marsikaj dogaja oziroma 'kuha', vse v želji, da bi uspeli prepričati 25-letnega brazilskega superzvezdnika v prihod na legendarni Santiago Bernabeu.



Omenjena novica pravzaprav niti ni prava novica, še najmanj pa šok za tiste, ki trenutno vedenje za mnoge nedorečenega in značajsko nekonsistentnega Brazilca označujejo za labilnega, ki si nadvse želi menjave okolja. "Neymar je velika zvezda, ki točno ve, kaj počne v vsakem trenutku. In vedno bo, če bo to sam seveda želel, dobrodošel v naši slačilnici. Upam, da se nam pridruži čimprej, čeprav ima v dresu Parisa privilegiran položaj, kar ni majhna stvar," bi se svojega reprezentančnega kolega v drobovju legendarnega Santiaga Bernabeua zelo razveselil vezist večkratnih evropskih klubskih prvakov iz španske prestolnice Casemiro.





Brazilski nogometni superzvezdnik Neymar jr. v zadnjem obdobju ne skriva vse večjega nezadovoljstva, ko je govora o njegovem statusu v vrstah Paris Saint-Germaina. (Foto: AP)

V zameno za Neymarja Real ponuja še Garetha Bala in Tonija Kroosa?



V kolikor bi se hipotetično res zgodil eden od potencialno najodmevnejših prestopov v zgodovini nogometa - kot poroča angleški The Guardian - bi se moral brazilski virtuoz dobro zavedati, da ga ob prvem gostovanju na kultnem Camp Nouu čaka najmanj ponovitev poskusa 'zadetka' s svinjsko glavo v obraz, s čimer bi na seznamu najbolj osovraženih nogometašev navijačev Barcelone bržkone zamenjal legendarnega Portugalca Luisa Figa.



V zameno za Neymarja, naj bi vodstvo galaktikov ponujalo ne prav nizek finančni znesek ter dvojec Gareth Bale in Toni Kroos. In če k temu dodamo še vse glasnejše govorice o odhodu dolgoletnega prvega zvezdnika belega baleta Cristiana Ronalda, se prihod brazilskega reprezentančnega napadalca na Santiago Bernabeu zdi še toliko bolj verjeten.