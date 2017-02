Bo Parižanom v tretje vendarle uspelo izločiti Barcelono? Messi najhujša nočna mora stratega Emeryja

Angel Di Maria verjame, da lahko dobro razpoložena Barcelona pokvari dan njegovim soigralcem. (Foto: AP)

Oba kluba sta si zagotovila lepo popotnico pred obračunom Lige prvakov, PSG je na gostovanju premagal Bordeaux, Barcelona pa je s šestimi goli slavila proti Alavesu. V Baskiji je med drugim zadel tudi trio 'MSN', tekmo pa je zaznamovala tudi huda poškodba Aleixa Vidala. Statistika je na strani Barcelone, saj je PSG do sedaj zmago iztržil le na tekmi skupinskega dela pred tremi leti, ob vseh dosedanjih obračunih pa je v naslednji krog napredoval klub iz Katalonije. Kljub temu se nogometaš francoskega kluba, ki dobro pozna igro Barcelone Angel Di Maria tako kot njegovi soigralci ne obremenjuje s preteklostjo. "Seveda smo se o tem pogovarjali tudi v slačilnici, vendar se vsako leto razlikuje od drugega. To je nova era, novi igralci in nova priložnost za vse nas. Barcelona je zmeraj nevaren nasprotnik, vendar lahko kaj hitro opaziš, da imajo tudi sami težave na tekmah proti klubom kot sta Real ali Atletico." Argentinskega reprezentanta ne skrbi niti forma njegovega rojaka Lionela Messija, ki je na zadnjih desetih tekmah dosegel kar osem zadetkov, zaradi česar mu bodo več pozornosti posvetili tudi nogometaši iz francoske prestolnice: "Leo je drugačen od preostalih igralcev. Kadar je v dobri formi blesti tudi Barcelona. Po mojem mnenju je 'MSN' najboljši napad na svetu v tem trenutku. Messija bo zato težko zaustaviti, za kaj takega je potrebna celotna ekipa. Mislim, da nam lahko uspe, če bomo sledili navodilom trenerja. Morali se bomo osredotočiti na svojo igro, igrati najbolje kot znamo in obdržati žogo, saj je za Katalonce najbolj boleče, če žoge nimajo v svoji posesti."

Prav zvezdnik Barcelone je tudi nočna mora stratega PSG-ja Unaia Emeryja, saj je zadel kar 21-krat na petindvajsetih tekmah proti nekdanjemu baskovskemu nogometašu. Slednji je le enkrat slavil proti Barceloni, takrat pa Argentinca ni bilo na zelenici. Zato pa bodo morali biti Katalonci pozorni na trenutno odličnega Edinsona Cavanija, ki je na zadnjih šestih tekmah zadel kar devet golov. Delivec pravice na torkovem obračunu bo Poljak Szymon Marciniak, ki je letos že sodil na obračunih med Real Madridom in dortmundsko Borussio ter madridskim Atleticom in Bayernom.