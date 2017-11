Bo Real že pozimi močno okrepil svojo obrambo z izkušenim Brazilcem?

Trenutni status 30-letnega osrednjega branilca londonskega Chelseaja Davida Luiza je v nasprotju z njegovimi pričakovanji, saj v dozdajšnjem delu sezone ni užival pretiranega zaupanja italijanskega stratega Antonija Conteja.



Izkušeni brazilski reprezentant je nastopil na 13-ih tekmah, od tega 8-krat v angleški Premier league, 4-krat v elitni ligi prvakov in enkrat v Community Shieldu. Conte je za televizijsko postajo Sky Sports jasno in glasno poudaril, da mora Luiz kljub bogatim izkušnjam še naprej trdo delati, če si želi izboriti standarden položaj v začetni enajsterici nekdanjega evropskega klubskega prvaka s Stamford Bridga. "V kolikor ne bo izpolnjeval mojih zahtev ga čaka klop za rezervne nogometaše ali celo tribuna," je kot iz topa ustrelil nekdanji selektor italijanske nogometne izbrane vrste, ki jo je na zadnjem evropskem prvenstvu v Franciji po veliki zmagi nad Španijo popeljal vse do četrtfinala.





Izkušeni 30-letni brazilski reprezentančni branilec David Luiz, naj bi po poročanju španskih medijev že vzpostavil stike z vodstvom madridskega Reala ... (Foto: AP)

Real bi moral odšteti okrog 30 milijonov evrov, v ligi prvakov ne bi mogel igrati



Ko je strateg aktualnega evropskega prvaka Zinedine Zidane v nedavnem intervjuju za ugledni časnik AS dejal, da to zimo ne bo odhodov iz vrst madridskega Reala, je obenem pustil odprte kar precejšnje možnosti za kakšen prihod, med katere vselej dobro obveščeni španski mediji uvrščajo tudi Davida Luiza, ki je bil že v preteklosti nemalokrat na 'radarju' vodstva belega baleta.



Edina težava bi lahko nastopila zaradi dejstva, da izkušeni Brazilec v drugem delu sezone, v kolikor bi že januarja dejansko prišlo do morebitnega prestopa nekdanjega člana lizbonske Benfice in PSG-ja na Santiago Bernabeu, v dresu galaktikov ne bi imel pravice nastopa v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju, saj je v tej sezoni že nastopal v ligi prvakov v dresu Chelseaja.



Odškodnina, ki bi jo Real moral plačati za Luizov prihod v špansko prestolnico, se vrti okrog 30-ih milijonov evrov ...