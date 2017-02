Bo Rooney postal najbolje plačani nogometaš na svetu?

Wayne Rooney in Juan Mata (Foto: AP)

S kom se je sestal in s kom se še bo, zaenkrat ni znano, za angleškega reprezentanta Wayna Rooneyja so interes pokazali Guangzhou Evergrande, Beijing Guoan, Jiangsu Suning in Tianjin Quanjian. Po pisanju angleških medijev bi Rooney na Kitajskem zaslužil milijon ameriških dolarjev na teden, kar bi pomenilo, da bi prehitel Argentinca Carlosa Teveza in postal najbolje plačan nogometaš na svetu. Novice o prestopu Rooneyja v enega izmed kitajskih klubov so zaenkrat le špekulacije, Jose Mourinho, njegov trener pri Manchester Unitedu, s katerim ima pogodbo do sredine leta 2018, zaenkrat ne ve, kaj se bo s tega izcimilo. "Wayne ima usodo v svojih rokah, zato morate o tem vprašati njega. Ne morem zagotoviti, da bo odšel, ne morem zagotoviti, da bo ostal. Ne morem zagotoviti, da bom čez teden trener Manchester Uniteda. Jaz sem vesel, da ga imam, nikoli ga nisem podil iz kluba, želim, da ostane," je dejal portugalski strokovnjak.



Rooney je z Unitedom osvojil pet naslovov državnega prvaka in Ligo prvakov, je njegov najboljši strelec vseh časov. Je tudi najboljši strelec angleške reprezentance, za katero je odigral 119 tekem in le za šest tekem zaostaja za rekorderjem Petrom Shiltonom. Pred časom je sporočil, da bo za reprezentanco nehal igrati po svetovnem prvenstvu 2018 v Rusiji.