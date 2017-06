Bo Zinedine Zidane z obljubami prepričal Kyliana Mbappeja za prihod v Madrid?

Kultni L'Equipe poroča, da sta se glavna protagonista Zinedine Zidane in Kylian Mbappe daleč od oči javnosti sestala v francoski prestolnici, kjer naj bi nekoč najboljši nogometaš sveta obljubil 18-letnemu čudežnemu dečku zajetno minutažo, pri čemer bi se v vrstah madridskega Reala bili pripravljeni odreči enemu od najvidnejših članov "belega baleta" zadnjih let. Omenjajo se Gareth Bale, Karim Benzema in celo prvi zvezdnik "galaktikov" Cristiano Ronaldo.





Kylian Mbappe je na "radarju" aktualnega evropskega prvaka že nekaj časa. Bo naposled le postal član madridskega Reala? (Foto: AP)

Po drugi strani se Mbappeju nikamor ne mudi. Angleški mediji poročajo, da je nesramno bogati lastnik Monaca Dmitrij Ribolovljev še drugič v zadnjih nekaj mesecih odbil ponudbo Liverpoola v višini vrtoglavih 100 milijonov evrov. Ni skrivnost, da obstaja velika obojestranska želja po končnem dogovoru, toda po besedah Ribolovljeva, tako navajajo številni otoški mediji, bo Monaco še počakal na t.i. "nemoralno" ponudbo. Ob Realu in Liverpoolu si izjemnega francoskega napadalca v svojih vrstah želijo še PSG, Manchester United in Arsenal.