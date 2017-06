Bo Zlatan Ibrahimović izjemno kariero zaključil v Madridu?

Zlatan Ibrahimović sicer še vedno okreva po hudi poškodbi kolena, ki jo je skupil na povratni polfinalni tekmi Lige Evropa proti belgijskemu Anderlechtu. Po navedbah zdravniške službe, ki budno spremlja vsak korak nogometaševe rehabilitacije, bo Zlatanova vrnitev na zelenice nastopila precej hitreje od prvotnih pričakovanj.





Je na pomolu veliki prestop v madridski Atletico? To ve le Zlatan sam. (Foto: AP)

Medtem ko se Ibrahimović z maksimalno zavzetostjo in napornim delom želi čim prej vrniti k normalnim nogometnim treningom z žogo, v zakulisju že potekajo takšni in drugačni scenariji, kje bo nekdanji švedski reprezentančni napadalec nadaljeval svojo športno pot. Glede na to, da dozdajšnji Ibrahimovićev delodajalec Manchester United ni pokazal pretiranega interesa po nadaljevanju skupne zgodbe, je vse bolj verjetno, da bo ta izjemni napadalec s 116 nastopi za švedsko izbrano vrsto kariero nadaljeval v novi sredini. Ta naj bi po poročanju španskih medijev postala kar španska prestolnica. Trener madridskega Atletica Diego "El loco" Simeone ne skriva velike želje, da bi v dresu "rojiblancosov" v novi sezoni zaigral nihče drug kot glavni protagonist te zgodbe - Zlatan Ibrahimović.



Čeprav so ga mnogi po težki poškodbi že selili v nogometni pokoj, ni prav nobenega dvoma, da bi morebitni Ibrahimovićev prihod v Atletico k našemu reprezentančnemu vratarju Janu Oblaku razburkal celotno tamkajšnjo športno javnost. Le predstavljajte si dvoboje, v katere bi bili vpleteni Lionel Messi, Cristiano Ronaldo in Zlatan Ibrahimović...