Nesramno bogati Kitajci snubijo (tudi) Rooneyja

Gary Cahill in Wayne Rooney (Foto: AP)

Kitajska elitna poklicna nogometna liga je v minulih sezonah podrla nekaj mejnikov z izplačilom odškodnin, ki so dosegle astronomske višave, a naj bi se vse že kmalu spremenilo, saj se obetajo stoodstotne dajatve na odškodnine pri prestopih.

Med kitajskimi klubi, ki naj bi pokazali zanimanje, so na Otoku največkrat omenjali Guangzhou Evergrande, Beijing Guoan, Jiangsu Suning in Tianjin Quanjian. Plača pa naj bi po ugibanjih otoških medijev znašala kar milijon dolarjev na teden.

Za te se je odločila kitajska nogometna federacija (CFA), da bi tako zajezila pretirano trošenje, ki je pahnilo klube v astronomske dolgove. Pobrane dajatve naj bi se stekale v poseben sklad pod državnim skrbništvom. Prav tako pa želijo klube prisiliti, da dajo priložnost tudi mladim kitajskim nogometašem in da je med novimi okrepitvami v klubih polovica obetavnih kitajskih igralcev do 23 let. Med tistimi, ki so postali letošnja tarča ali plen kitajskih nogometnih tajkunov za selitev v kitajsko super ligo, so ob Wayneu Rooneyju še Diego Costa in Pierre-Emerick Aubameyang. Kar 60 milijonov evrov je stal prestop Brazilca Oscarja v Šanghaj, ki je sicer v zimskem prestopnem roku porabil neverjetnih 388 milijonov evrov samo za prestope. Za bajno letno plačo, ki mu na sezono prinese 38 milijonov evrov, se je na Kitajsko odpravil tudi argentinski napadalec Carlos Tevez.

Prestopni rok se bo na Kitajskem odprl v ponedeljek.