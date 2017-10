Boleča dobrodošlica 'superministru' Bierhoffu, država od nogometne zveze zahteva 19,2 milijona evrov

Po novem bo namreč zdaj 49-letni Oliver Bierhoff odgovoren prav za vse programe zveze, od članske moške reprezentance, ki bo naslednje leto v Rusiji branile naslov svetovnih prvakov, ženske, pa do mladinskih selekcij, v opisu njegovih delovnih nalog pa bo tudi iskanje talentov in sodelovanje pri načrtovani akademiji Nemške nogometne zveze (DFB), to naj bi začeli graditi naslednje leto v Frankfurtu. Nova pooblastila so tudi posledica krčenja delovnih mest na zvezdi, kjer bodo namesto dosedanjih sedmih odgovornih direktorjev za posamezne programe v prihodnje imeli le še štiri, ti pa bodo sodelovali z generalnim sekretarjem zveze Friedrichom Curtiusom.

Bierhoff (na fotografiji) je bil v igralski karieri izvrsten napadalec, ki je Nemčiji na Euru 1996 v Angliji pomagal tudi do naslova evropskega prvaka. Nogometaš po rodu iz Karlsruheja je v karieri nastopal za Bayer Uerdingen, Hamburger SV, Borussio Mönchengladbach, Austrio, Salzburg, Ascoli, Udinese, Milan, Monaco in Chievo. (Foto: AP)

"Po temeljiti analizi smo prišli do spoznanja, da potrebujemo bolj pregledno delovanje vodstva in da moramo povečati učinkovitost. Zato smo združili področja, kjer so se delovne naloge prekrivale," je odločitev o združevanju programov pojasnil Curtius. A ob dobri novici za Bierhoffa je DFB nato sporočila tudi slabo: nemška davkarija je namreč napovedala, da bo po spremenjeni davčni napovedi, povezani z dejavnostjo nemške zveze pri organizaciji svetovnega prvenstva 2006 v tej državi, zahtevala naknadno plačilo davkov oziroma poračun dohodnine v višini 19,2 milijona evrov. DFB se bo na to zahtevo davčnega urada pritožila.