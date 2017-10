Bonucciju ne cvetijo rože: zaradi grobega prekrška kaznovan z dvema tekmama prepovedi igranja

Leonardo Bonucci je na prvenstveni tekmi z Genoo v kazenskem prostoru s komolcem udaril v obraz tekmeca Aleandra Rosija, zaradi česar je v 25. minuti omenjenega dvoboja prejel rdeči karton. Naknadno pa je vodstvo tekmovanja odločilo, da ne bo smel igrati na naslednjih dveh tekmah v italijanski serie A.

Leonardo Bonucci se je od poletne selitve v prestolnico mode že nekajkrat znašel na udaru kritik italijanskih medijev, ki ga krivijo za nekatere katastrofalne napake pri prejetih zadetkih Milana. (Foto: AP)

Prvo tekmo neigranja bo odslužil v sredo s Chievom, drugo pa konec tedna, ko se bo Milan pomeril z njegovim nekdanjim moštvom Juventusom.

Izkušeni 30-letni osrednji branilec, ki je veljal za enega od stebrov Juventusove obrambe, je pred novo sezono poskrbel za odmevno selitev in se za obdobje petih let in 40 milijonov evrov iz Torina preselil v prestolnico mode k rdeče-črnim.