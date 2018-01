Branilec Virgil van Dijk hitro upravičil milijonsko odškodnino in zabil na debiju v dresu Liverpoola

Van Dijku je uspel sanjski debi: v 84. minuti tekme je z glavo odločil mestni derbi. (Foto: AP)

Nogometaši Liverpoola so v vodstvo prišli z bele točke, ko je enajstmetrovko v 35. minuti tekme realiziral kapetan James Milner. Gostje, ki so tokrat izgubili še tretjo tekmo zapored, so izenačili prek islandskega vezista Gylfija Sigudssona v 67. minuti tekme. Tekmo je, kot že zapisano, odločil novopečeni član redsev Virgil van Dijk, za katerega so Liverpoolčani odšteli vrtoglavih 85 milijonov evrov. Debi skorajda ne bi mogel biti slajši za nizozemskega branilca.

Manchester United je z 2:0 premagal zasedbo Derbyja Countyja. Strelca zadetkov sta bila Jesse Lingard in Romelu Lukaku.

Izida:

Liverpool - Everton 2:1 (1:0)

Milner 35./11-m, Van Dijk 84.; Sigurdsson 67.

Manchester United - Derby County 2:0 (0:0)

Lingard 84., Lukaku 90.