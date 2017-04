Brazilec Kaka najbolje plačani nogometaš v MLS

Kaka (Foto: Reuters)

Drugi je Italijan Sebastian Giovinco (Toronto) s 6,4 milijona evrov, tretji pa soigralec slednjega Američan Michael Bradley s 5,9 milijona evrov. Gre zgolj za podatke o plačah, brez bonusov. Sledijo Italijan Andrea Pirlo (New York City, 5,3 mio. evrov), Španec David Villa (New York City, 5,1 mio. evrov) in Bastian Schweinsteiger s 4,9 milijona evrov, ki se je ekipi Chicago Fire pridružil pred nekaj tedni.