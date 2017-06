Brazilija ostaja na vrhu lestvice Fifa, Slovenija nazadovala za eno mesto

Med najboljšo deseterico so za top 3 razvrščeni Čilenci, Kolumbijci, Francozi, Belgijci, Portugalci in Švicarji, na desetem mestu pa so se Špancem pridružili še Poljaki, ki si delijo rep deseterice. Rusi, gostitelji svetovnega prvenstva 2018, ki bodo že letos junija in julija gostili pokal konfederacij, so padli še dlje po lestvici in so zdaj šele na 63. mestu. Uvodna tekma pokala konfederacij bo 17. junija med Rusi in Novozelandci, ki so v minulem mesecu naredili največji skok navzgor po lestvici; dvignili so se za 17 mest in so po novem 95.

Slovenci so zdrsnili za mesto in so 56. Med tekmeci Slovencev v kvalifikacijah za mundial 2018 so najvišje Angleži, ki so napredovali za mesto in so 13., Slovaki so napredovali na 21. mesto, Škoti so 61., Litovci so 104., Maltežani pa so na 182. mestu Fifine lestvice. Naslednja lestvica bo objavljena 6. julija.

Srečko Katanec (Foto: Damjan Žibert)

Lestvica Fife (1. junij):

1. ( 1.) Brazilija 1715 točk

2. ( 2.) Argentina 1626

3. ( 3.) Nemčija 1511

4. ( 4.) Čile 1422

5. ( 5.) Kolumbija 1366

6. ( 6.) Francija 1332

7. ( 7.) Belgija 1292

8. ( 8.) Portugalska 1267

9. ( 9.) Švica 1263

10. (10.) Španija 1198

. (11.) Poljska 1198

...

13. ( 14.) Anglija 1119

21. ( 24.) Slovaška 883

56. ( 55.) Slovenija 631

61. ( 59.) Škotska 603

104. (101.) Litva 327

182. (182.) Malta 84

...