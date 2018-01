Arsenal ne žaluje za Sanchezom: Topničarji zasedli mesto v finalu pokala Carabao, na Emirates padel Chelsea

Chelsea je na povratni tekmi Carabao pokala gostoval na stadionu Emirates, kjer ga je odprtih rok sprejel Arsenal. Po prvem obračunu, na katerem sta se tekmeca razšla brez zadetka je bilo jasno, da nas čaka trd dvoboj ekip, ki se bosta do konca sezone borili za najvišja mesta tudi v angleškem prvenstvu.

Eden Hazard je dosegel edini zadetek za modre. (Foto: AP)

Topničarji so se pred dnevi morali posloviti od zvezdnika kluba Alexisa Sancheza, ki se je preselil v Manchester, namesto njega so v klubu pozdravili Henrikha Mkhitaryana, ki pa v pokalu ne sme nastopiti. V dresu rdečih vragov je namreč v tej sezoni pokala že zaigral, v četrtfinalni tekmi proti Bristol Cityju. Domači strateg Arsen Wenger je namesto Petra Cecha v vrata postavil Davida Ospino, v začetno enajsterico pa se je po lažji poškodbi noge vrnil Nacho Montreal. Tudi gostje na Emirates niso pripotovali v polni postavi, tekmo sta zaradi poškodbe izpustila Alvaro Morata in Cesc Fabregas, zato pa se je v vrste Antonia Conteja vrnil Pedro.

Uvodne minute dvoboja so bila prava poslastica za vse ljubitelje nogometa, modri so pritisnili na vrata Ospine in v 5. minut zatresli domačo mrežo, vendar pa je sodnik bil zadetek Pedra razveljavil, saj se je Španec znašel v prepovedanem položaju. Kljub temu se gostje niso vdali in se dve minut zatem že veselili novega zadetka, z čudovitim strelom je žogo v mrežo poslal Eden Hazard. Domači so se na hitro vodstvo Contejeve čete odzvali s strelom Jacka Wilshera, ki pa ga je Wilfredu Caballeru suvereno obranil, v 12. minuti pa je strel iz kota v zadetek pretvoril Antonio Rudinger. Nesrečni nogometaš Chelseaja je na glavo sprejel žogo in jo usmeril proti lastnemu golu. Po dveh zadetkih se je igra na zelenici umirila, vse do sodnikovega podaljška prvega polčasa, ko je bil z glavo nevaren Mesut Özil, ki pa je uspel iztržiti le kot.

Jack Wilshere ni izkoristil lepe priložnosti za izenačenje, zato pa so topničarji zadeli nekaj minut zatem. (Foto: AP)

Po neverjetnem začetku prvega polčasa se je drugi začel brez pravih priložnosti, kljub temu pa so bili topničarji podjetnejši in v 60. minuti je tekmo odločil Granit Xhaka, ki je Arsenal izstrelil v finale pokala.

Arsenal - Chelsea 2:1 (1:1)

Rudinger 12./ag, Xhaka 60.; Hazard 7.