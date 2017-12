Buenos Aires na nogah: vandali že drugič uničili kip Lionela Messija

Umetnina kiparja Carlos Benavideza je pred dobrim letom že izgubila glavo, popravljen kip Lionela Messija pa je še drugič utrpel izživljanje vandalov, ki so podobo zvezdnika Barcelone in domače argentinske reprezentance odsekali pri gležnjih. Sprehajališče ob naravnem rezervatu Costanera Sur na obalnem območju Buenos Airesa je dom številnih kipov največjih športnikov, denimo Guillerma Vilasa, Luciane Aymar, Huga Porta in Emanuela Ginobilija.

Messi je prva violina argentinske izbrane vrste in španske prvoligašice Barcelone. (Foto: AP)

Lokalni mediji poročajo, da je kip narejen iz poliestrske smole in steklenih vlaken ter naj bi, vsaj v teoriji, otežil delo vandalom, a ti očitno vedno znova najdejo način in čas za skrunjenje umetnine z Messijevo podobo. Kip so kapetanu Argentine postavili poleti 2016, ko se je odmevno odločil, da ne bo več igral za reprezentanco, a si nato kmalu premislil.

Kip je bil del pobude župana Horacia Rodrigueza, ki je želel skupaj s somišljeniki Messija prepričati, da podaljša zvestobo dresu z državnim grbom. Tega je v minulih kvalifikacijah za SP 2018 v Rusiji vnovič oblekel v navdušujočem slogu in popeljal Argentince na mundial s hat-trickom na odločilnem obračunu z Ekvadorjem. Lani so v Buenos Airesu kip hitro popravili, a storilcev še niso našli, zato špekulirajo, da se za tokratnim "podvigom" skrivajo isti ljudje.