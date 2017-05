VIDEO: Bundesliga: Hamburg se je rešil v zadnjem krogu, v dodatne kvalifikacije Wolfsburg

Za Bavarce sta svojo zadnjo tekmo odigrala otrok Bayerna Philipp Lahm in Španec Xabi Alonso. Bočni branilec Lahm končuje kariero po skupno 517 tekmah za Bavarce, ki ga bodo sprejeli tudi v Bayernovo hišo slavnih. Prav tako naj bi konec kariere oznanil tudi španski vezist Alonso, ki je bil član münchenske ekipe od leta 2014. Ob Bayernu sta si ligo prvakov neposredno zagotovila tudi Leipzig in Borussia Dortmund, Hoffenheim pa bo igral v zadnjem krogu kvalifikacij za elitno evropsko klubsko tekmovanje.





Mario Gomez (Foto: AP)

V Ligi Evropa pa bosta nemške barve zastopala petouvrščeni Köln Dominica Maroha in šestouvrščena berlinska Hertha. Še eno mesto v Ligi Evropa bo dal še finale pokala, v katerem bosta v Berlinu igrala Borussia Dortmund in Eintracht Frankfurt. Če zmaga slednji, bo on igral v evropski ligi, v nasprotnem primeru pa sedmouvrščena ekipa lige, torej Freiburg. Že pred časom je postalo jasno tudi to, da sta po novem drugoligaša "matični" klub Romana Bezjaka Darmstadt in Ingolstadt, do zadnjega pa je bilo zanimivo v boju za izognitev mesta, ki vodi v dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi. V teh bo igral Wolfsburg, prvak v sezoni 2008/09, (verjetno proti Eintrachtu Braunschweigu Nika Omladiča), medtem ko so si oddahnili pri Mainzu, Hamburgu in Augsburgu.

Bayer Leverkusen Kevina Kampla je sezono končal na 12. mestu. Slovenski reprezentant je v sezoni zbral gol in dve podaji.

KLJUČNE ODLOČITVE SEZONE 2016/17:

- prvak: Bayern München

- uvrstitev v Ligo prvakov: Bayern, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Hoffenheim (kvalifikacije)

- uvrstitev v Ligo Evropa: Köln, Hertha ter Freiburg ali Eintracht Frankfurt

- dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi: Wolfsburg

- izpadla v 2. ligo: Ingolstadt, Darmstadt

- najboljši trije strelci: Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund, 31 zadetkov), Robert Lewandowski (Bayern, 30), Anthony Modeste (Köln, 25)

- najboljši trije podajalci: Emil Forsberg (Liepzig, 19 podaj), Ousmane Dembele (Borussia Dortmund, 12), Thomas Müller (Bayern, 12)