Bayer z zgodovinskim golom št. 50.000 in 'dvojčkom' Hernandeza potrdil dobro formo pred prihodom Atletica

Kevin Kampl je odigral vseh 90 minut na Bavarskem. (Foto: AP)

Po naših informacijah naj bi si tekmo Leverkusna in Atletica, ki jo bomo prenašali na Kanalu A in VOYO, ogledal tudi strokovni štab slovenske članske izbrane vrste na čelu s selektorjem Srečkom Katancem.

Gol številka 50.000 v zgodovini nemške 1. Bundeslige je zabil Karim Bellarabi in tako že v prvem polčasu tekme z Augsburgom končal čakanje na okrogli jubilej, njegov klub pa je skupaj s slovenskim reprezentančnim vezistom Kevinom Kamplom na koncu slavil precej rutinirano zmago. Že pred tekmo na Bavarskem je bilo jasno, da bi se lahko kateri od nogometašev obeh ekip vpisal v zgodovino kot strelec 50.000-ega zadetka v nemškem ligaškem tekmovanju, števec se je namreč po zadnjih preizkušnjah ustavil pri 49.999. Leverkusen je pred evropsko tekmo z madridskim Atleticom v tekmo sicer krenil z nepreverjenim branilskim parom Tin Jedvaj-Aleksandar Dragović. Hrvat in švicarski Srb sta moči združila tudi zaradi suspenza Ömerja Topraka, kar je trenerju Rogerju Schmidtu po dveh porazih v prvenstvu na zadnjih treh tekmah povzročalo dodatne težave. A lekarnarji so odigrali dobro tekmo v Augsburgu, blizu zadetku je bil pred Bellarabijem tudi Kampl, čigar poskus z roba kazenskega prostora je po odboju od branilcev nevarno poletel ob vratnico, a je bil na mestu domači vratar. Bellarabi je nato po akciji razigranega mladega talenta Kaija Havertza izkoristil njegov predložek pred vrata in mirno zatresel mrežo z zgodovinskim zadetkom. Toda Augsburg ni bil nenevaren, Ja-Cheola Kooja je pred drugim zadetkom večera, ki ga je prispeval Javier Hernandez, dvakrat lepo ustavil Bernd Leno, enkrat tudi v klasični "situaciji ena na ena". Hernandez je na drugi strani v 40. minuti kaznoval Južnokorejčevo zapravljivost in z devetim zadetkom sezone povišal prednost gostov, potem ko so domači slabo izbijali po kotu, Mehičan pa je zaključil po podaji Larsa Benderja.

Stanje kapetana po tekmi še najbolj skrbi navijače Leverkusna, saj je moral Bender že pred polčasom iz igre, Schmidt pa ga je zamenjal s Charlesom Aranguizom. Augsburg v drugem polčasu ni pretil, a se je nato v 60. minuti nenadoma vrnil v igro z drugim golom sezone, pod katerega se je podpisal Dominik Kohr. Leverkusenčani so na čelu s Kamplom zaspali po prostem strelu blizu sredine igrišča, Kohr pa je osamljen izkoristil podajo s strani in zadel v nebranjeno mrežo. Toda s povratkom Bavarcev ni bilo nič, vsakršne dvome je hitro pogasil Hernandez, ki je v 65. minuti po dolgi podaji Lena izkoristil še eno prekrasno podajo Havertza skozi obrambo ter v dveh poskusih uspel zadeti. Nekdanji član Real Madrida je pred vnovičnim snidenjem z bivšimi mestnimi tekmeci, te je z odločilnim golom v izločilnih bojih Lige prvakov pomagal ugnati v sezoni 2014/15, tako prispeval okrogli deseti zadetek v sezoni. Leverkusen torej v precej solidni formi čaka na torkovo tekmo z Atleticom, ko bi lahko slovenski navijači, če bo v kratkem zeleno luč za nastop dobil tudi vratar Atletica Jan Oblak, uživali v dvoboju dveh reprezentantov. Nemška Bundesliga je z delegiranjem tekme na petkov termin šla za razliko od španske La Lige na roko Bayerju, ki bo imel kar nekaj ur več počitka od torkovih nasprotnikov. Ti morajo svojo ligaško tekmo še odigrati.

Izid 21. kroga:

Augsburg ‒ Bayer Leverkusen 1:3 (0:2)

Kohr 60.; Bellarabi 23., Hernandez 40., 65.

Kevin Kampl (Leverkusen) je odigral vso tekmo.