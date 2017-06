Carles Villarrubi, podpredsednik Barcelone: V zameno za Ronaldovo svobodo želijo uničiti Messija

"Vse skupaj se očitno odvija v smeri, da se Cristianu Ronaldu ne bi bilo potrebno zagovarjati za kazniva dejanja, ki mu jih očita naša sodna oblast, medtem ko so se na drugi strani mnogi na grd način zarotili proti našemu Leu Messiju. Prav zanimivo bo videti, kako se bo vse skupaj končalo. Človek preprosto dobi vtis, da bodo nekateri storili vse, da Cristiano ne bi dobil ustrezne kazni za svoje početje. Oziroma povedano drugače: v zameno za Ronaldovo svobodo želijo uničiti Messija," je, kot poroča španska Marca, dejal eden glavnih mož katalonskega velikana, njegov podpredsednik Carles Villarrubi.





Lionel Messi in Cristiano Ronaldo. Kdo bo močnejši zunaj nogometnih igrišč? (Foto: AP)

Ta se je odzval po tem, ko je v javnost pricurljala novica, da se je 29-letni čudežni Argentinec pripravljen pogoditi za ustrezno denarno globo v zameno za prestajanje 21-mesečne pogojne zaporne kazni, ki so mu je španske sodne oblasti izrekle zaradi več milijonov evrov vredne davčne utaje. Po navedbah Marce, naj bi Messi predlagal, da je za vsak dan zapora pripravljen plačati 400 evrov, kar skupno znaša 255.000 evrov. Spomnimo, da so tamkajšnje sodne oblasti, tako očeta Lionela Messija Jorgeja Horacia kot tudi nogometaša samega, spoznale kriva za davčno utajo v višini 4,1 milijona evrov z naslova medijskih pravic.



Sodišče je prvega zvezdnika Barcelone kaznovalo s pogojno zaporno kaznijo, ob tem pa mu je naložilo tudi plačilo dveh milijonov evrov globe, njegovemu očetu pa so izdali račun v višini 1,5 milijona evrov. Že pred tem sta oče in sin Messi avgusta 2013 Španiji podarila prostovoljni prispevek v višini pet milijonov evrov, kar naj bi bil znesek davčnega dolga z vključenimi zamudnimi obrestmi.