Carlo Ancelotti na klopi hrvaške reprezentance na SP v Rusiji?

V kolikor bi (začasni) selektor hrvaške nogometne reprezentance Zlatko Dalić uspel popeljati svoje varovance na svetovno prvenstvo v Rusiji, bi se vodstvo tamkajšnje zveze na čelu s predsednikom Davorjem Šukerjem znašlo na veliki prelomnici - nadaljevati delo z aktualnim selektorjem ali zaupati žezlo nekomu drugemu, morda bolj izkušenemu, da z zvezdniško zasedbo naših južnih sosedov na mundialu prihodnje leto doseže vidnejši rezultat.





Donedavni trener münchenskega Bayerna Carlo Ancelotti, naj bi bil po poročanju slovite Gazzette dello Sport blizu dogovora za vodenje hrvaške nogometne izbrane vrste na svetovnem prvenstvu v Rusiji prihodnje leto. (Foto: AP)

Kakorkoli že, sloviti italijanski športni časnik Gazzetta dello Sport poroča o velikem zanimanju HNS-ja za usluge prekaljenega italijanskega stratega Carla Ancelottija, ki je donedavno poveljeval moštvu iz bavarske prestolnice, s katerim se je razšel po visokem porazu v ligi prvakov proti PSG-ju. 57-letni nekdanji trener Reggiane, Juventusa, AC Milana, madridskega Reala, Chelseaja in PSG-ja bi po navedbah Gazzette Hrvate vodil le na SP-ju, kar na prvi pogled deluje zelo kontradiktorno. Po zadnji kvalifikacijski zmagi v skupinskem delu proti Ukrajini in pred dodatnima kvalifikacijskima obračunoma z Grčijo reprezentanti na čelu s kapetanom Luko Modrićem na vsa usta hvalijo Dalićevo poznavanje in predvsem razumevanje nogometne igre ter si hkrati želijo več konsistentnosti na vseh ravneh.

Ni skrivnost, da aktualni hrvaški selektor Zlatko Dalić svoje delo opravlja brez podpisane pogodbe, kar se dodatno meče senco dvoma na morebitno nadaljevanje skupne poti. Po drugi strani pa naj bi Ancelotti precej zmanjšal svoje finančne zahteve v kolikor bi prišlo do zadnje faze pogovorov z vodstvom HNS-ja. Kakšna bo končna odločitev Šukerja in njegovih najožjih sodelavcev, bo potrebno počakati predvsem na izhod prihajajočih dodatnih dveh kvalifikacijskih obračunov z Grčijo.