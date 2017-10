Carvalho v (neslavni) družbi Messija in Mascherana

Ricardo Carvalho, ki zdaj igra za kitajski Shanghai SIPG, bo moral ob tem plačati kazen v višini 142.822 evrov, potem ko so 39-letnega igralca spoznali za krivega utaje med letoma 2011 in 2012. Poleg Carvalha sta na seznamu davčnih prekrškarjev tudi Lionel Messi in Javier Mascherano, ki sta dobila 21-mesečni oziroma enoletni pogojni kazni, trenutno pa boj z davčnimi mlini bije še Realov najboljši strelec vseh časov Cristiano Ronaldo, ki je bil prvič zaslišan julija letos, očitajo pa mu, da je utajil 14,7 milijona evrov med letoma 2011 in 2014.

Carvalhu je sodišče izreklo sedem mesecev zaporne kazni, a ker je to prva kazen, je vsaka zaporna doba, krajša od dveh let, spremenjena v pogojno, tako da nogometašu ne bo treba za zapahe.