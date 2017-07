Ceballos bo naslednja okrepitev Reala, Barca izgublja Verrattija, Belec in Mlakar v novih sredinah

Marco Verratti je v minuli sezoni Lige prvakov gostoval na Camp Nouu, ko je Barcelona uprizorila zgodovinski preobrat na povratni tekmi osmine finala in slavila s 6:1. (Foto: AP)

Prihodnost zaželenega mladega španskega reprezentanta Daniela Ceballosa je v zadnjih dneh ena glavnih zgodb na Iberskem polotoku. Po tem, ko se je dolgo časa zdelo, da bo prestop člana seviljskega Real Betisa rutinska naloga, je (domnevno) zanimanje Barcelone za 20-letnega napadalnega vezista razgrelo ozračje. A zdaj španski mediji trdijo, da se agenti Ceballosa po ultimatu, ki naj bi ga prejeli s strani Reala (beli balet je bojda zahteval jasen odgovor nogometaša v 24 urah), že pogajajo za zadnje podrobnosti prestopa, ki bi ga lahko uradno potrdili do konca tedna. Po poročanju dnevnika AS je prestop "definitivno potrjen", vsaj s strani nogometaša, ki se je z mlado špansko izbrano vrsto prebil do finala minulega evropskega prvenstva, kjer je zvezdniško reprezentanco do 21 let premagala Nemčija. "Želi si igrati le na Bernabeuu," so prepričani pri madridskem časniku, kjer trdijo, da lahko prestop ustavi le še zares nepričakovan obrat. Pri Realu so pogajanja pospešili zaradi ponedeljkovega začetka priprav, ko bi rad trener Zinedine Zidane vedel, na koga vse bo lahko računal po trofejni sezoni in osvojitvi španske ter uspešni obrambi evropske krone. Ceballosu v Madridu obljubljajo, da bo član prvega moštva, Zidane pa ga vidi kot primerno zamenjavo za hrvaškega vezista Luko Modrića. Barcelona naj se še ne bi odrekla članu seviljskih belo-zelenih, a je Real, glede na to, da se za Ceballosa zanima že veliko dlje, jasno v boljšem položaju, poroča AS. Njegova odkupna klavzula znaša 15 milijonov evrov, bo pa Real po pričakovanjih plačal več, nekje med 17 in 20 milijoni.

Zanimanje Barcelone se je pojavilo predvsem ali tudi zaradi neuspeha pri dvorjenju Italijanu Marcu Verrattiju. Prestop nekdanjega člana Pescare se zdi v teh trenutkih še toliko bolj nemogoč, ker se je eden največjih zvezdnikov francoskega podprvaka Paris Saint-Germaina pridružil treningom francoskega velikana in se prek uradnih kanalov kluba opravičil za besede svojega agenta. Ta je dejal, da je Verratti v Parizu "zapornik katarskega emirja", Italijan pa se je opravičil klubu in navijačem ter napovedal, da bo "storil vse" za PSG. "Videl sem izjave mojega agenta in rad bi rekel, da to niso moje besede, ni govoril v mojem imenu," pravi Verratti. "Rad bi se opravičil vsem v klubu, predsedniku, navijačem in soigralcem. Zadovoljen sem tukaj, vesel, ker sem se vrnil na treninge, da spet začenjam z delom. Vem, da mi klub zaupa, zato še enkrat prosim odpuščanja. Ne govorim veliko in imam veliko spoštovanje do PSG. Sem, kar sem zahvaljujoč PSG, zato vse skupaj globoko obžalujem. To niso moje besede in gre za veliko napako mojega agenta, zato pričakujem, da se ne bo več ponovila in da bodo vsi mirni ter osredotočeni na svoje delo. Storil bom vse za PSG,"

Samardžićevo ime in priimek sta že nekaj časa stalnici na seznamih selektorja članske izbrane vrste Srečka Katanca. (Foto: AP)

Samardžićeva naslednja postaja "Marakana"?

Izkušeni slovenski reprezentančni branilec Miral Samardžić je na pragu prestopa k srbskemu nogometnemu prvoligašu iz Beograda Crveni zvezdi, je danes poročala srbska tiskovna agencija Tanjug. Tridesetletnik je trenutno član turškega kluba Akhisar. Nosil pa je tudi majice kranjskega Triglava, Maribora, moldavskega Šerifa iz Tiraspola, Reke in kitajskega moštva Henan Jianye. Za prvo slovensko nogometno reprezentanco je odigral 15 tekem.