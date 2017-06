Čeferin bo predsednikovo nagrado podelil legendarnemu Tottiju

Francesco Totti (Foto: AP)

"Predsedniška nagrada nagrajuje izjemne dosežke, profesionalno odličnost in izredne osebnostne kvalitete. To so lastnosti, ki jih pooseblja Francesco Totti, mož, ki je dal približno četrt stoletja svoji ljubljeni Romi. Čestitke, Francesco, za izjemno kariero in zvestobo, ne le Romi, temveč tudi nogometu," je zapisal predsednik evropske federacije Aleksander Čeferin.

Uefa predsednikovo nagrado podeljuje od leta 1998. Med dobitniki predsednikove nagrade so Jacques Delors, Guy Roux, Juan Santisteban, Bobby Robson, Paolo Maldini, Ernie Walker, Frank Rijkaard, Wilfried Straub, Alfredo Di Stefano, sir Bobby Charlton, Eusebio, Raymond Kopa, Gianni Rivera, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff.

Italijan bo 17. prejemnik te nagrade ter prvi po dveletnem premoru brez podelitve. Zadnja nagrada predsednika Uefe je leta 2014 šla v roke češkemu nogometašu in trenerju Josefu Masopustu. Štiridesetletni Totti je v nedeljo odigral zadnjo tekmo v svoji bogati četrt stoletja dolgi karieri. Vrhunec v klubski karieri je doživel leta 2001, ko je z Romo postal italijanski prvak, sicer pa je še po dvakrat osvojil italijanski pokal (2007 in 2008) in superpokal (2001 in 2007). Za italijansko reprezentanco je med letoma 1998 in 2006 zbral 58 nastopov in devet golov, leta 2006 je z azzurri postal svetovni prvak.

Uefa pod vodstvom nekdanjega predsednika slovenske nogometne zveze je napovedala, da bo legende nogometne igre na Stari celini počastila s Hramom slavnih. Čeferinovi sodelavci so načrte razkrili pred finalom Lige prvakov, ko se bosta v Cardiffu za evropsko klubsko krono pomerila italijanski in španski velikan, Juventus in Real Madrid.