Čeferin in Infantino za reformo nogometnih prestopov

Aleksander Čeferin se je na skupščini navezal na besede nemške kanclerke Angele Merkel o drastični rasti zneskov za prestope, a zahteval tudi podporo politike. "Vsem evropskim politikom sporočam, da se popolnoma strinjamo. Ampak doslej nam niste pomagali, da bi stvari postavili na svoje mesto," je dejal prvi mož Uefe.

Kot pravi, je pripravljena cela vrsta ukrepov, s katerimi bi lažje regulirali nogomet. Kot možnosti je izpostavil uvedbo zgornje meje plače za nogometaše, dodatno obdavčitev, zmanjšanje kadrov v posamezni ekipi in omejitev izposoje igralcev. "Trenutek je pravi in moja želja je, da to naredimo. To je cilj."

Pred kratim je bila do porasta odškodnin, kot že omenjeno, kritična Merklova. "Teh zneskov ni več možno razumeti. Uefa in Fifa naj prilagodita kriterije prestopov in poskrbita za večje ravnotežje v nogometu," je pred časom za nemške medije dejala kanclerka.

Gianni Infantino in Aleksander Čeferin (Foto: Damjan Žibert)

Povod je bil bržkone prestop Brazilca Neymarja iz Barcelone v francoski PSG za 222 milijonov evrov. "Čas je, da se vsi skupaj lotimo sistema prestopov," je kot gost na skupščini Uefe dejal tudi Gianni Infantino, ki ga skrbijo tudi visoke provizije menedžerjev in svetovalcev.

Kongres čaka kar nekaj odločitev. Med drugim bo Uefa dobila novega podpredsednika, saj potrebuje zamenjavo za Angela Mario Llono, ki je po korupcijski aferi pred časom odstopil z vseh funkcij. Uefa bo izbrala tudi svojega člana v vodstvu Fife, kjer pa je edini kandidat vodja organizacijskega komiteja SP 2018 Rus Aleksej Sorokin, saj Fifa v svojih vrstah noče Vitalija Mutka. Uefa bo izbrala tudi finalna prizorišča evropskih klubskih tekmovanj za leto 2019.

Glavna tema ostajajo predvsem prestopi in finančni fairplay. O tem je bilo že veliko povedanega, Čeferin je kršitve javno že kritiziral in napovedal tudi kazni, a kratkoročno bo Evropa Slovenca ocenjevala predvsem po odnosu do Paris St. Germaina. Obenem se obeta tudi burna debata o morebitnem skrajšanju poletnega prestopnega roka, da bodo klubi startali v novo sezono z znanimi postavami, ne pa, da posamezne igralce menjajo po petih ali celo več odigranih krogih. Tukaj Uefo čaka dialog predvsem z najmočnejšimi evropskimi ligami.