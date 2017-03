VIDEO: Čeferin v Pragi odločno nastopil proti ligi evropskih velikanov, priznal tudi hude pritiske pred izvolitvijo

Med najbolj "vročimi" temami je že nekaj časa razširjeno nogometno svetovno prvenstvo, ki ga bo Mednarodna nogometna zveza (Fifa) pripravila leta 2026, ko bo lahko prvič v zgodovini namesto 32 sodelovalo kar 48 reprezentanc. Aleksander Čeferin je med obiskom Češke nogometne zveze (FAČR) v Pragi v torek dejal, da bi se lahko tovrstnega projekta lotila zgolj peščica evropskih držav, saj bo razširjeni mundial terjal veliko večji infrastrukturni zalogaj. "Mislim, da bi bile tega sposobne morda dve ali tri države v Evropi, nič več," je na Češkem dejal Čeferin, ki je na položaju od septembra, ko so ga izvolili za naslednika Michela Platinija. "Nihče pa (tega ne bi mogel pripraviti, op. a.) v Afriki, morda bi lahko Kitajska, morda ZDA in to je to. 48 je visoka številka, zanimivo bo," je nadaljeval Čeferin, ki je že pred časom napovedal oster boj za dodatna mesta evropskih reprezentanc na razširjenem SP 2026, skupno si nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) želi, da bi staro celino zastopalo vsaj 16 ekip. Mundial bo Fifa verjetno pripravila v ZDA, Čeferin pa je spregovoril tudi o Ligi prvakov in minulem evropskem prvenstvu. Francoski Euro 2016 je bila uspešnica, grosupeljski pravnik je kljub prvotni zadržanosti zdaj pohvalil tudi spremembe kvalifikacijskega formata za Ligo prvakov, kamor se bodo v prihodnjih sezonah uvrščala štiri najboljša moštva iz najmočnejših evropskih državnih tekmovanj.

Čeferin (na fotografiji) med obiskom Prage. (Foto: AP)

"Naš načrt je, da se format in dostopnost ne bosta več spreminjala. 'Super liga' in kakršna koli zaprta liga ne prideta v poštev, vsaj kar se tiče Uefe," je Čeferin povedal o napovedani uvedbi elitnih (in zaprtih) tekmovanj največjih klubov, spet pa je opozoril, da državne nogometne zveze skupaj s klubi v preteklosti niso bile preveč dobro obveščene o tovrstnih spremembah. Te so ga v prvih dneh predsedovanja Uefi neprijetno presenetile, po njegovih ocenah pa največje evropske zveze prinesejo 86 odstotkov vseh prihodkov Uefe, ki jim nato krovna evropska nogometna zveza od pogače "odreže" 60 odstotkov. "Zato vodstvu Uefe pred mojimi volitvami ni bilo lahko, bilo je kar veliko pritiskov," dodaja Čeferin, potem ko je Uefa lani poleg spremembe pri postavljanju koeficientov klubom malce spremenila tudi delitev nagrad za nastope v evropskih tekmovanjih za sezone od leta 2018 do leta 2021. Glede Eura 2016 je Čeferin dodal, da je bil turnir zelo dober, 24 nastopajočih pa da je "prava številka". Že naslednji turnir bo velik zalogaj za Uefo, saj ga bodo pripravili po različnih koncih Evrope, 49-letni pravnik pa je še napovedal, da bo to v času njegovega vodenja to zadnji tovrstni turnir: "Tekmovanje (Euro 2016, op. a.) je bilo dobro. Veliko majhnim državam se je uspelo uvrstiti in šlo jim je dobro. Ob istem času je turnir Uefi prinesel največje prihodke do sedaj. Sam si želim, da v prihodnje Eura ne bi organizirali več kot dve državi. Euro 2020 ne bo lahka naloga. V prihodnje pa se to ne bo več dogajalo. Vsaj dokler bom jaz tu."