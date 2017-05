Čeferin je igral nogomet z Ronaldinhom, Brazilec ni skoparil s pohvalami

Predsednik Evropske nogometne zveze (UEFA) Aleksander Čeferin rad igra nogomet in tako mu ni bilo težko odigrati prijateljske tekme, soigralca v moštvu sta bila predsednik Mednarodne nogometne zveze (FIFA) Gianni Infantino in nekdanji nogometni zvezdnik, Brazilec Ronaldinho. V Bahrajnu je na sporedu kongres Fife, na prosti dan pa so organizirali druženje in trening zvezdnikov in lokalnih otrok, ki so lahko od blizu občudovali Diego Maradono, Cafuja, Pabla Aimarja in druge.

Na turnirju je sodelovalo osem moštev, na zelenici pa je bilo kar nekaj nogometnih zvezdnikov. Poleg Brazilca Ronaldinha tudi Maradona, David Trezeguet, Jay Jay Okocha, Zvone Boban, Michel Salgado, Cafu, Pablo Aimar in drugi. V finalu je domače moštvo Bahrajna s 3:0 premagalo selekcijo Uefe.

Ronaldinho je kot kaže užival, saj je na Twitterju zapisal: "Lepo je biti v isti ekipi kot Gianni Infantino in Aleksander Čeferin, predsednika Fife in Uefe. Nogomet visokega nivoja."