Čeferin na obisku v Beogradu: Dokler bom predsednik Uefe, bo Liga prvakov odprta za vse evropske države

"Upam, da dobro razumete mojo srbščino, naučil sem se je v JNA (Jugoslovanska ljudska armada, op. p.). Vesel sem, da sem tukaj. Sem prijatelj s Kokezo, dober odnos imam tudi s Tomislavom Karadžičem (nekdanji predsednik srbske nogometne zveze, op. p.)," je uvodoma pojasnil predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Ta se je še zahvalil za podporo, ki so mu jo v kandidaturi za predsednika Uefe izkazovali predstavniki srbskega nogometa.

Čeferinu so podarili dres. (FOTO: RAS Srbija/Aleksandar Dimitrijević)

''Dokler bom predsednik Uefe, bo Liga prvakov odprta za vse evropske države.'' S temi besedami je Čeferin ovrgel morebitno ustanovitev tako imenovane superlige elitnih evropkih klubov. Prvi mož evropskega nogometa je predstavil tudi svoje mnenje o razširitvi svetovnega prvenstva na 48 udeleženk (leta 2026). "V povezavi s številom povišanja mest na 48 ima Uefa daleč največ mest. Vsaka reprezentanca iz Evrope bo igrala v posebni skupini in če je kvalitetna, se bo uvrstila naprej,'' je še pojasnil Čeferin. Ta je tudi predstavil stališče Uefe o morebitni regionalni, balkanski ligi, o kateri se je pred kakšnim letom na veliko pisalo. "Trenutno so regionalne lige samo v domeni razmišljanja. Mogoče jih bo nekaj v Evropi, a o tem se še razmišlja. Nacionalna tekmovanja so glavna baza in so najpomembnejša. Imamo varnostne probleme, delati moramo na tem. Za zdaj ni nič konkretnega,'' je obrazložil Čeferin. Ta razumljivo ni mogel uiti niti vprašanjem o funkciji Srba Dejana Stankovića pri Uefi, katere član je nekdanji nogometaš Interja postal pred kratkim. "Odprli smo nov oddelek, t. i. Nogometno divizijo, njen moški predstavnik bo Dejan Stanković. On je svetovalec za razvoj nogometa. Potoval bo in govoril o nogometu, saj je on idol mladih, ne pa jaz. Odlično dela, kako pa se je znašel, bom vprašal njegove šefe," se je pošalil Čeferin.