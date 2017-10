Čeferin okrepil kabinet s slovitim Figom: To je izjemno spoštovan človek v svetu nogometa in vesel sem, da je postal del naše ekipe

Luis Figo bo odslej svetovalec vodilnim možem evropske nogometne zveze. (Foto: 24ur.com)

Luis Figo je v svoji karieri vrhunskega nogometaša osvojil vse, kar se osvojiti da. Portugalec je v svoji karieri poskrbel tudi za enega najbolj spornih in osovraženih prestopov v zgodovini. Igral je namreč tako za Barcelono, kot tudi za madridski Real. In prav prestop iz Katalonije v špansko prestolnico pomeni, da je še danes velik sovražnik navijačev Barcelone. Kljub vsemu, pa je v svoji karieri za nogomet storil ogromno, bil je pravi ambasador lepe igre. In to je opazil tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin, ki je legendarnega Portugalca vključil v svoj kabinet.

"Luis Figo je bil vrhunski nogometaš, ki je bil s svojim obnašanjem vzor na in izven nogometnih zelenic. Je zelo spoštovana oseba v svetu nogometa in zelo sem zadovoljen, da se pridružuje naši ekipi. Imajo ogromno izkušenj v svetu nogometa, s katerimi bo še kako pomagal pri izboljšanju delovanja Uefe," je za uradno spletno stran Uefe povedal predsednik Čeferin.

Aleksander Čeferin je v svoj kabinet zvabil še enega bivšega vrhunskega nogometaša. (Foto: Damjan Žibert)

"Imel sem to srečo, da sem lahko na nogometnih zelenicah in izven njih, pridobil toliko izkušenj, kot sem jih. Sedaj lahko zgolj na pozitiven način delim svoje znanje na druge. Nogomet se ves čas razvija in spreminja. V čast mi je, da je Uefa to opazila. Še posebej pa bi se rad zahvalil predsedniku Čeferinu, ki mi je dal to priložnost," pa je ob novici povedal Figo.

Portugalec je tako postal naslednji nekdanji aktivni nogometaš, ki ga je Čeferin povabil k sodelovanju in svetovanju Uefi. Pred njim sta pomembna člena Čeferinove nogometne ekipe postala še Nadine Kessler in Dejan Stanković.