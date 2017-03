Čeferin proti velikanom evropskega nogometa? 'Uefa mora zaščititi vse, ne zgolj elite'

Aleksander Čeferin ima velike načrte, kako evropski nogomet spremeniti na bolje. (Foto: AP)

Aleksander Čeferin je vse od septembra, od kar je bil izvoljen za predsednika evropske nogometne zveze (Uefa), sprejel že marsikatero odločitev, s katero občutno popravlja stanje v evropskem nogometu. S tem tudi popravlja vse težave, ki so nastale v prejšnjih mandatih, ko je na čelu organizacije sedel nekdanji francoski nogometaš Michel Platini. Slovenski pravnik je pred dnevi odločno zavrnil kakršnakoli namigovanja o ustanoviti t.i. super lige, v kateri bi sodelovali najmočnejši in najbogatejši evropski klubi. Čeferinovo poslanstvo je že od samega začetka takšno, da želi zaščititi in pomagati manjšim klubom, ki niso sposobni finančno konkurirati najmočnejšim. Sedaj je na konferenci v Lizboni priznal, da bodo na Uefi poskušali storiti vse, da preprečijo preveliko zapravljivost evropskih velikanov, predvsem ga pa moti, da klubi vse preveč kopičijo talentirane nogometaše in jih potem posojajo po celotnem svetu in jim ne dajo prave priložnosti, da se izkažejo. Po mnenju mnogih je to nekakšna nadgradnja finančnega fair playja, ki je prišel v veljavo pod Platinijem, a ni pretirano ustavil zapravljivosti najbogatejših evropskih klubov.

"Prekomerno kopičenje talentiranih nogometašev v malem številu klubov se mora končati oziroma spremeniti. Uefa ima dolžnost, da zaščiti celoten nogomet in ne zgolj elite. Moramo razmisliti, če so trenutne razmere na nogometni tržnici res najboljše, kar lahko dosežemo. Ne sme nas biti strah sprememb na tem področju. Moramo preučiti nove mehanizme, kot je davek na luksuz, predvsem pa sprememba nekaterih športnih kriterijev. Tukaj imamo predvsem v mislih omejitve pri številu nogometašev v eni ekipi in pravila pri prestopih igralcev," je kot glavno težavo izpostavil 49-letni Grosupeljčan. Kaj je mislil z luksuznim davkom sicer ni bilo obrazloženo, a najverjetneje gre za finančne omejitev najbogatejših nogometnih institucij. Je pa dodal, da je Uefa na tem področju pripravljena sodelovati tudi z mednarodno nogometno zvezo (Fifa), saj ta problem ne grozi zgolj evropskemu, ampak tudi svetovnemu nogometu. Nenazadnje smo bili v zadnjem letu priča vzponu kitajskega nogometa, ki finančno ne pozna meja in z neverjetnimi denarnimi nagradami v svojo državo zvabljajo vse boljše nogometaše.

Čeferin je nedolgo nazaj dejal, da Uefa nima namena ustanoviti "super lige" najmočnejših klubov. Njegovo poslanstvo je namreč zaščita manjših. (Foto: AP)

Vprašanje o spremembi nogometne tržnice se sicer pojavlja že dalja časa, a postaja vse pogostejše, saj manjšim klubom ni všeč, da finančno močnejši klubi kupujejo njihove igralce in jih nato po hitrem postopku pošljejo v kakšno nižjeligaško tekmovanje tekmovanje na posojo, kjer nato stagnirajo in se nogometno ne razvijejo, kot je bilo to od njih pričakovano. In tu so pri Uefi prepričani, da je prostora za napredek in spremembe. Največja ekstrema med nogometno elito sta v tem primeru Chelsea, iz vrst katerega so v letošnji sezoni na posojo poslali več kot 30 igralcev in Juventus, ki naj bi po nekaterih podatkih imel celo več kot 50 mladih igralcev, ki so uradno člani njihovega kluba, a igrajo drugod po Evropi in svetu. "Zaščititi moramo igro. Doping, korupcija, nasilje in prirejanje rezultatov. Če bomo dovolili, da razlike med najboljšimi in najslabšimi ekipami postanejo prevelike, bomo škodovali tistim, ki imajo malo priložnosti. Grozi nam nestabilnost, če bomo še naprej dovolili, da vse vrti zgolj okoli velikih klubov in nič okoli manjših," je v portugalski prestolnici še dodal Čeferin. Nekdanji predsednik NZS se sicer zaveda, da najbogatejši klubi prinašajo dobiček tudi Uefi in zato je potrebno dobro razmisliti, preden se uvedejo kakršnakoli drastična pravila in sankcije. "Ne smemo ignorirati dejstev. Pet najmočnejših držav prinaša 86 odstotkov celotnega dobička, od tega pa si nato razdelijo 60 odstotkov. Moramo biti diplomatski in pametni pri sprejemanju odločitev," je za konec še dodal slovenski pravnik.