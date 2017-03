Čeferin se je razgovoril: predsednik Uefe o Ronaldu in največji nogometni ljubezni ‒ Hajduku

Nekdanji predsednik NZS je odločno začel z mandatom na čelu UEFA. (Foto: AP)

Marčevska izdaja revije Uefa Direct je postregla s poglobljenim pogovorom s predsednikom Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandrom Čeferinom. Čeferin je v intervjuju dejal, da je sam igral na položaju vezista, medtem ko je zanj najboljši nogometaš vseh časov nekdanji napadalec brazilske izbrane vrste Ronaldo. "Moj prvi nogometni spomin je finale svetovnega prvenstva leta 1978, ki sem si ga ogledal po televiziji. Imel sem deset let in lepo se spominjam tekme Argentine in Nizozemske. Spomnim se polnega stadiona, papirčkov, ki so poleteli na zelenico in Maria Kempesa. Kakšen igralec," se je razgovoril Čeferin. "Kot majhen sem vedno spremljal nogomet, še posebej Hajduk, ki je bila ena najboljših ekip v bivši Jugoslaviji. Odhod na stadion je bila zame vedno čarobna izkušnja. Pravo razburjenje lahko začutite šele, ko ste na stadionu." Grosupeljski pravnik in nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) je nadaljeval, da ne bo "nikoli pozabil" prve tekme, ki si jo je ogledal v živo. "Kvalifikacije za SP 1980 v Ljubljani, tekma med Jugoslavijo in Dansko. Ekipa Jugoslavije je bila sijajno, res pa sem rad gledal Safeta Sušića in Zlatka Vujovića, neverjetna igralca. Bilo je smešno, saj so prodali preveč vstopnic, zato večino časa sploh nisi videl na zelenico. Pred menoj je bilo veliko odraslih, nisem veliko videl, a to je bila neverjetna izkušnja," je povedal Čeferin, ki v zvezde kuje legendarnega brazilskega asa Ronalda, nekdanjega člana Barcelone, milanskega Interja, Real Madrida in AC Milana.

"Kakšen fenomen! Njegova tehnika, njegova fizionomija, njegov naravni talent ... Igralec, ki ga je bilo užitek gledati. Enostavno je bil najboljši. Najlepši gol? Dva sta: tisti (Marca) Van Bastna v finalu Eura 1988 proti Sovjetski zvezi in neverjeten gol (Zinedina) Zidana v finalu Lige prvakov leta 2002." Kot najlepši trenutek v vlogi navijača ali v vlogi predsednika NZS je Čeferin izpostavil trenutek, ko se je Slovenija pod vodstvom Matjaža Keka leta 2009 uvrstila na svetovno prvenstvo. "Rusijo smo premagali z 1:0 in si zagotovili nastop v Južni Afriki. Zlatko Dedić je zabil odločilni gol. Sijajen gol je bil," je še povedal Čeferin. "Nogomet sem igral od malih nog. Običajno sem bil srednji vezist, zdaj pa s prijatelji v glavnem igram mali nogomet. Moje najpomembnejše naloge v vlogi predsednika Uefe bodo boj proti dopingu, licenciranje klubov, finančni 'fair play', varnost, integriteta in diskriminacija. Navijači so srce igre in potrebujemo njihovo strast. Neverjetno pomembni so za zdrav nogomet in srečen sem, ker jih je toliko, ki imajo radi to igro. Po zaslugi finančnega 'fair playa' so se izgube v evropskem nogometu zmanjšale za 80 odstotkov. Postopoma bi se moralo to uvesti tudi na lokalni ravni, da bi zagotovili, da bi klubi lahko preživeli z lastnimi sredstvi."