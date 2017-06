Čeferin želi zmanjšati razlike med nogometno bogatimi in revnimi: Sem za uvedbo tako imenovanega 'salary capa'

Gianni Infantino in Aleksander Čeferin (Foto: Damjan Žibert)

Čeprav je kongres Uefe soglasno potrdil paket reform Aleksandra Čeferina, se predsednik Uefe zaveda, da vsa vprašanja v evropskem nogometu niso rešena. Med reformami je kongres potrdil tudi omejitev trajanja mandata predsednika zveze in članov izvršnega odbora in Čeferin je v pogovoru za Mladino uvodoma razkril, da se mu zdi prav, da je bil to eden njegovih prvih ukrepov: "Tega se preveč zlahka navadiš. To je noro. Nikjer več ne stojiš v vrsti. Povsod te čakajo. V hotelu sploh ne grem na recepcijo, ampak me direktor hotela čaka s kartico in me pospremi do sobe. In to se bo enkrat nehalo." Evropa za zdaj ne bo dobila nogometne superlige najboljših evropskih ekip, je aprila potrdil kongres Uefe in pristal na reformo lige prvakov. Čeprav je interes najmočnejših klubov drugačen, saj so finančno tako močni, da v skrajnem primeru ne potrebujejo pomoči za izvedbo tekmovanja, a vsaj do leta 2021 je Uefa z njimi dosegla dogovor. Čeferin se tudi v pogovoru za Mladino zaveda te težave. "Najbogatejši klubi vse bolj izstopajo. In ker vse bolj izstopajo, vse več zaslužijo. Neskladje se nevarno povečuje. V prihodnje bomo morali resno razmisliti o omejevanju klubskih proračunov za plače igralcem. Visoki zaslužki posameznih igralcev me niti ne motijo. Dodatno pa me moti še nekaj. Samir Handanović mi je omenil, da ima Udinese, ki nikakor ne sodi med največje klube, pogodbe z več kot sto igralci. Klubi si kupujejo več igralcev, kot jih potrebujejo. In ti igralci zaradi tega ne igrajo drugje. Z uvedbo tako imenovanega 'salary capa' bi morali klubi bolj razmisliti, kaj se jim splača," razmišlja Čeferin, ki pričakuje, da bo imel pri poskusu uvajanja omejitev močne nasprotnike. Uefa s krovno svetovno organizacijo Fifo pri marsičem ni na istem bregu, kar se je pokazalo tudi na letošnjem kongresu v Helsinkih.

"Uefa je bila že ob mojem prihodu dobra organizacija z urejenim finančnim stanjem. Vse sem pregledal, tudi zato, da bi se zaščitil. Med Uefo in svetovno nogometno zvezo Fifo je velika razlika. Mnogi ne vedo, da je Uefa štirikrat večja organizacija od Fife. S predsednikom Fife Giannijem Infantinom imam dober odnos. Je pa nekoliko nenavadno, ko je ena od hčerinskih organizacij štirikrat večja od krovne zveze. Vsake toliko časa jim moramo povedati, da mi nismo Oceanija. Da brez nas Fifa ne obstaja," je zdaj za Mladino medsebojni odnos organizacij pojasnil Čeferin. Ob tem predsednik Uefe priznava, da so davki zagotovo eden od razlogov, da je sedež Uefe v Švici: "Tam se je mogoče dogovoriti. Če prineseš milijarde, si lahko izposluješ nižjo davčno obremenitev. To se mi ne zdi narobe. S tem, ko plačamo manj davkov, lahko več denarja namenjamo v humanitarne in družbeno koristne namene."





Čeferin je pripravljen tudi pomagati, da bi imela Slovenija konkretne koristi od njegove izvolitve na položaj prvega moža Uefe: "Lahko bi imeli konkretne koristi. Tako ali drugače imam neposreden dostop do vseh največjih svetovnih podjetij. In nobenega osebnega interesa. Z veseljem bi pomagal navezati kakšen stik, a me za zdaj očitno še ne potrebujejo in vse obvladujejo sami. Večkrat smo se o tem pogovarjali, ko smo se srečali na kakšni nogometni tekmi, a me doslej ni še nihče poklical. Predsedniki uprav in lastniki ogromnih tujih podjetij me sprašujejo o možnostih vlaganj v Slovenijo. Zdaj kar naenkrat vsi vedo, kje smo. Verjetno sicer bolj zaradi Melanie kot zaradi mene. Pa ne vem, kaj naj jim rečem." V pogovoru je Čeferin še razkril, da je do videoanalize, ki jo Fifa preizkuša na pokalu konfederacij, še precej skeptičen: "Zagotovo bo vsaj delno treba iti v to smer, a eden od čarov nogometa je tudi to, da gol proslavljaš takoj in ne šele pet minut za tem, ko je šla žoga v mrežo. Seveda se ne otepamo tehnologije. Tehnologija golove črte je imela veliko nasprotnikov, pa se je dobro uveljavila. A ne smemo uničiti toka tekme in imeti vsakih deset minut petminutnih premorov. Uefa videoanalize za zdaj ne namerava uvesti."

Čeferin je še dejal, da ima zagotovo nogomet večji vpliv na politiko kot obratno: "Politika na nas nima velikega vpliva. Sam nimam prav velikega veselja v druženju s politiki, a me, ko potujem po različnih državah, redno prosijo, če bi se lahko srečal z njihovimi vodilnimi politiki in jih na primer pozval k izboljšanju infrastrukture ali ostrejšim ukrepom proti huliganizmu. Politiki mi seveda vedno zagotovijo, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči. In nato grem na tiskovno konferenco, kjer povem, da sem vesel, da sem se srečal s predsednikom vlade, ki mi je zagotovil, da bo svoje obljube izpolnil do tega in tega leta. To lokalnim nogometnim zvezam zelo pomaga." "Uefa je največje družbeno gibanje na svetu. Imamo vpliv na ogromno volilno telo. Naše grožnje zaležejo. Torej s politiko sodelujemo v dobro nogometa in posredno varnosti, zadovoljstva ljudi, nikoli pa se ne vmešavamo v politična vprašanja," je za Mladino dodal Čeferin.