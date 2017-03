Čeferin si je hitro pridobil naklonjenost Barcelone: v sredo prvič dovoljene estalade

Aleksander Čeferin si je v kratkem času predsedovanja Mednarodni nogometni zvezi zagotovil naklonjenost enega največjih klubov na svetu – FC Barcelone? Kako. Spremenil je retoriko do kluba, se osebno dobil s predsednikom Josepom Bartomeuom in skupaj z Uefo našel rešitev in dal dovoljenje za uporabo estalad (katalonskih separatističnih zastav z zvezdo). V Barceloni so navdušeni.