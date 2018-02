Čeferin z novim sodelovanjem za zaščito in razvoj nogometa ter družbenih vrednot

Predsednik UEFA Aleksander Čeferin je v imenu evropske nogometne zveze v Bruslju obnovil in razširil dogovor o sodelovanju z Evropsko komisijo v dobro promocije športa in družbenih vrednot.

Aleksander Čeferin (Foto: AP)

V novem sporazumu so izpostavljeni načrti organizacij za tesno skupno delo na številnih področjih, vključno z evropskim prvenstvom 2020, ki ga gostilo kar dvanajst držav, zaradi česar brez dvoma lahko govorimo o najširšem mednarodnem sodelovanju. Obe organizaciji sta sta zavezani k zdravemu razvoju nogometa na vseh ravneh s poudarkom na dobrem vodenju, solidarnosti, integriteti, poštenem tekmovanju in trajnostnem razvoju igre. Prav tako pa se obe strani zavedata, da je potrebno med drugim izboljšati stabilnost pogodb in opredeliti vlogo agentov oziroma zastopnikov.

"UEFA in Evropska komisija si delita skupno željo po promoviranju družbenih vrednot športa in varujeta principe solidarnosti ter poštenosti. Veseli smo, da komisija podpira Uefino zavezanost k ohranjanju tekmovalnega ravnotežja in izboljšanju vodenja v nogometu," je ob podpisu pogodbe povedal Čeferin in poudaril, da na zvezi veselijo tudi sodelovanj v prihodnje: "Veselimo se tesnejšega dela s komisijo, s katerim bomo še bolj zaščitili, promovirali in razvijali nogomet za dobro celotne družbe."

Obe strani se dobro zavedata vloge nogometa v svetu. (Foto: AP)

Z njim se je strinjal tudi prvi podpredsednik komisije Frans Timmermans: "Veseli me, da Evropska komisija in Uefa nadaljujeta skupno delo za promocijo skupnih vrednot skozi šport, kar pomeni ogromno mnogim Evropejcem. Nogometaši in nogometašice so vzorniki otrokom in odraslim po vsej Evropi, ta velik vpliv pa je lahko zaveznik v boju proti rasizmu in diskriminaciji za promocijo solidarnosti, vzdržnosti in enakosti na igrišču in v vsakdanjem življenju."