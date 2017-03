Čeferin želi izboljšati ugled Uefe: 'V Helsinkih bomo vsi v istem hotelu!'

Prvi kongres Evropske nogometne zveze pod vodstvom Slovenca Aleksandra Čeferina je vse bližje. V Helsinkih bodo odločali tudi o predlaganih reformah, med drugim tudi o omejitvi mandata vodstvenih struktur Uefe, številne pa so že pred samim kongresom razburile nekatere spremembe v sami organizaciji in namestitvi. "Na Uefinih dogodkih, kot se je dogajalo na primer med EP 2016, so bili predsedniki 'normalnih' nacionalnih zvez v enem hotelu, člani izvršnega odbora pa v bolj luksuznem.Člani izvršnega odbora so imeli lasten, ekskluziven prevoz, mi smo imeli avtobus. Prišli smo na večerjo in tam je bila rezervacija za IO. Morali smo oditi," je Čeferin pojasnil v pogovoru za New York Times. Kot je poudaril je tako udeležencem prekipelo, zaradi česar se na aprilskem kongresu obetajo spremembe: "Rekel sem, v Helsinkih bomo vsi v istem hotelu. Pri večerji se bo lahko vsak usedel tja, kamor mu paše. S tem sem marsikoga šokiral."

Številni člani izvršnega odbora z njegovimi odločitvami prav zagotovo ne bodo najbolj zadovoljni, medtem ko so mu drugi že priznali, da so si malodane želeli, da pogori na septembrskih volitvah, ko je postal predsednik Uefe in nasledil Michela Platinija. "Nekateri člani IO so mi povedali, in cenim njihovo odkritost, da so si pri sebi mislili, češ, 'pustite ga kandidirati, naj se opeče. Dobil bo pet glasov'. Niso dojeli, da so se stvari takrat že spremenile," je pojasnil nekdanji prvi mož Nogometne zveze Slovenije. Obeta pa se tudi konec nekaterih reform, vključno z omejitvijo mandata predsednika Uefe, članov IO ... "Rekli so mi, 'zakaj imeti omejitev mandata. Tu lahko ostaneš 20, 30 let'. Jaz pa nočem ostati 20 let," je novinarjem ameriškega časnika priznal Čeferin, ki se je tako izpostavil kot nekakšna grožnja Uefinin privilegirancem, s čimer želi Slovenec izboljšati ugled nogometne organizacije v svetu, ki so ga njegovi predhodniki s številnimi umazanimi igrami grdo zamazali.