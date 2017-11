Čehi že našli ’rešitev’ za krizo na Rujevici, Kek napoveduje ognjemet

Potem ko so tuji mediji na riješki prestol že posadili češkega trenerja so se na govorice odzvali tudi pri aktualnem hrvaškem prvaku, kjer so se že naveličali lažnih natolcevanj. Sit jih je tudi slovenski selektor Matjaž Kek, ki bo že na prihodnji tekmi skušal poskrbeti za zmagoslavno iskrenje na Rujevici.