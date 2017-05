Ronaldo z dvema zadetkoma prehitel Greavesa, Real pa po zmagi nad Celto eno roko že položil na pokal

Cristiano je dosegel prva dva gola za Real in tlakoval pot k ključni zmagi v bitki za španski naslov. (Foto: AP)

Nogometaši madridskega Reala so se pred srečanjem zavedali, da če slavijo, jim že točka v zadnjem krogu proti Malagi prinaša prvi naslov španskega prvaka po letu 2012. In prav zaradi tega trener Zinedine Zidane ni želel ničesar prepuščati naključju in je na zelenico od prve minute poslal izjemno močno zasedbo, kateri so v napadu poveljevali Cristiano Ronaldo, Karim Benzema in Isco. Na drugi strani je Celta v katastrofalni formi. V španski Primeri so izgubili zadnjih pet srečanj, za nameček pa so pred tednom dni v polfinalu Lige Evropa nesrečno izpadli proti Manchester Unitedu. Sezona je zanje torej končana in zadnji dve tekmi sta zgolj še formalnost, čeprav je zmaga proti Realu vselej nekaj posebnega. Ne nazadnje je Celta v letošnji sezoni že zagrenila življenje Madridčanom, potem ko jih je v četrtfinalu izločila iz španskega kraljevega pokala.

Spletna stran OptaJoe, ki se ukvarja z nogometno statistiko, je po prvem golu Ronalda objavila, da je Portugalec dosegel že 367. prvenstveni gol v karieri. S tem dosežkom je po njihovih podatkih najboljši strelec vseh časov v petih najboljših nogometnih ligah v Evropi. Rekord je bil pred Ronaldovim dosežkom dolgo časa v lasti angleškega "stroja za gole" Jimmyja Greavesa. Ta je med leti 1961 in 1970 pustil neizbrisen pečat pri Tottenhamu.

Gostje so na zelenici stadion Balaidos hitro prevzeli pobudo, a niso bilo pretirano nevarni, domačini pa so na svoje priložnosti čakali predvsem iz protinapadov. V 10. minuti pa se je domača mreža prvič zatresla. Isco je prodiral, a ga je v zadnjem hipu uspel zaustaviti Facundo Roncaglia. Toda žoga se je odbila naravnost na noge Ronalda, ki pa ni okleval in sprožil z roba kazenskega prostora in poskrbel za hitro vodstvo kraljevega kluba. Domači nogometaši so želeli takoj odgovoriti, a je strel Jonnyja, kljub odboju, Keylor Navas ujel. Po prejetem golu je Celta prevzela pobudo na zelenici, a si pravih priložnosti ni uspela preiigrati. Je pa bilo znova nevarno pred domačimi vrati v 27. minuti, ko je Benzema poskušal zaposliti Ronalda, a je v zadnjem trenutku posredoval Roncagila in žogo izbil v kot. Kmalu za tem je Argentinec z odličnim blokom zaustavil še Benzemaja, preden bi ta lahko ogrozil vratarja Sergia Alvareza. Po pol ure igre pa je z izjemnim projektilom vso Navasovo znanje na preizkus postavil Daniel Wass, a je bil Kostaričan kos nalogi in ostalo je pri minimalnem vodstvu gostov. Celta je bila v zaključku polčasa vse bolj nevarna. Zelo razpoložen je bil predvsem Iago Aspas, ki je gostujoči obrambi povzročal nemalo težav. Med drugimi je zatresel stranski del mreže in enkrat nevarno sprožil čez gol, ko je bil Navas že nemočen. Kljub naporom domačih nogometašev, pa se v uvodnih 45-ih minutah rezultat ni več spremenil in Real je na odmor odšel z minimalno prednostjo.

Nepopisno veselje nogometašev Reala, ko je Ronaldo v 48. minuti zadel za 2:0. (Foto: AP)

Drugi polčas sta začeli identični enajsterici, ki sta tekmo tudi začeli. In tudi v drugem polčasu so prvi "udarili" gostje. Po zapravljenem napadu Celte, so nogometaši Reala krenili v bliskovit protinapad, v katerem je Isco lepo zaposlil Ronalda, ta pa je brez težav z močnim strelom ob bližnji vratnici še drugič na srečanju premagal Alvareza. V 62. minuti se je položaj za Celto le še poslabšal. Aspas je želel ob Sergiu Ramosu izsiliti enajstmetrovko, a mu ni uspelo. Glavni sodnik Juan Martinez Munuera pa je njegovo dejanje ocenil kot simuliranje in mu za nameček pokazal še drugi rumeni karton in posledično tudi rdečega. Kljub igralcu manj je bila Celta v 69. minuti blizu znižanja izida, a je Wassa z izjemnim posredovanjem zaustavil Navas. A že v naslednjem napadu so nogometaši Reala hitro izgubili žogo in to zelo blizu svojih vrat. Do nje je tako prišel John Guidetti, ki je sprožil, žoga pa se je nato od Ramosa čez nemočnega Navasa odbila v Realov gol. Toda že v naslednjem napadu so imeli Madridčani dva gola prednosti. Marcelo je poslal oster predložek v petmetrski prostor, kjer pa Benzemaju ni bilo težko žoge potisniti v prazno mrežo za 3:1. Pet minut kasneje je imel Ronaldo krasno priložnost, da bi zaključil svoj 'hat-trick', a je grdo zgrešil iz neposredne bližine. V 84. minuti pa je Zidane tudi Ronalda zamenjal in v igro poslal Marca Asensia. Francoski strateg ima v mislih tudi zadnjo tekmo z Malago in predvsem veliki finale Lige prvakov proti Juventusu. Real bo v Cardiffu lovil 12. naslov v Evropi in hkrati poskušal postati prvi, ki bi ga v moderni različici ubranil. Na Balaidosu se je sicer v 88. minuti med strelce vpisal še Toni Kroos in tako kot na tekmi s Sevillo postavil končnih 4:1 na srečanju. Madridčani so z 28. zmago v sezoni prišli do 90 točk in s tem tudi do prednosti pred Barcelono, ki jih ima 87. Remi v zadnjem krogu proti Malagi bi pomenil, da bi Real prvič po sezoni 2011/12 znova postal španski državni prvak.

Izid:

Celta Vigo - Real Madrid 1:4 (0:1)

Guidetti 69.; Ronaldo 10., 48., Benzema 70., Kroos 88.

RK: Aspas/62.