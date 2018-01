Dve enajstmetrovki in Mayoral Zidanu za obletnico podarili zmago nad Numancio, Barceloni okvir vrat in Alvarez preprečila večjo prednost

Tako se je Jose Arnaiz razveselil svojega tretjega gola v španskem Kraljevem pokalu. (Foto: AP)

Nogometaši Barcelone so leto 2017 zaključili sanjsko saj so v zadnji tekmi leta s kar 3:0 v gosteh odpravili največjega tekmeca, madridski Real in svojo prednost na vrhu La Lige pred večnimi tekmeci povečali na neverjetnih 14 točk. Novo leto pa niso začeli s tekmo v španskem državnem prvenstvu, ampak v Kraljevem pokalu. To je lovorika, katero Katalonci v svojih rokah držijo že tri sezone in letos lovijo četrti zaporedni naslov. Na poti do rekordnega 30 naslova pa bodo najprej morali v osmini finala premagati vselej neugodno Celto iz Viga, s katero se je na nedavni prvenstveni tekmi razšla z neodločenim izidom 2:2. Strateg katalonskega ponosa sicer prvo tkemo v novem letu ni začel z udarno enajsterico in je tako na klopi pustil večino nosilcev igre, med osemnajsterico pa ni bilo Lionela Messija, Luisa Suareza in Andresa Inieste, se pa je ja klop vrnil dalj časa poškodovani, sicer najdražji nogometaš Barcelone vseh časov. Ousmane Dembele. Valverde je tako srečanje začel s sledečo postavo: Cillessen, Semedo, Pique, Vermaelen, Digne, Paulinho, Busquets, Gomes, Vidal, D. Suarez, Jose Arnaiz, Vidal. Na drigo strani pa je domači strateg Juan Carlos Unzue na zelenico poslal sledečih enajst nogometašev: Alvarez, Mallo, Sola, Fontas, Jonny, Wass, Lobotka, Sanchez, Aspas, Gonzalez, Sisto.

Po relativno mirnem uvodu v srečanje, kjer izrazitih priložnosti ni bilo, je Barcelona povedla in hitro prišla do zadetka v gosteh. Po bliskovitem protinapadu, katerega je po levi strani izpeljal Andre Gomes, se je po predložku v sredino najbolje znašel 22-letni Jose Arnaiz Manuel Diaz, kateremu v letošnji sezoni Valverde minutažo namenja zgolj v pokalu. In mladi nogometaš mu je to zaupanje, da lahko igra v konici napada znova povrnil z zadetkom. Dosegel je namreč tretji zadetek na tretji tekmi pokala, pred tem je zadel v prejšnjem krogu, potem ko je na obeh tekmah zabil Murcii. Kljub vodstvu, pa so gostje še naprej pustili, da imajo domačini več časa žogo v posesti in to jih je kaznovalo v pol ure igre. Gostujoča obramba je namreč v 31. minuti povsem zaspala in Iago Aspas se je sam znašel pred Cillessenom, a iz neposredne bližine uspel žogo poslati zgolj v prečko, žoga se je nato od Cillessena odbila na njegovo desno. Nizozemec je obstal, namesto da bi stekel za žogo in do nje je prišel Sisto, ki je nato skoraj iz mrtvega kota žogo dobesedno 'zabil' v zgornji del gola Barcelone in izid poravnal na 1:1. Gostujoči nogometaši so sicer protestirali, češ da je žoga po strelu Aspasa že zapustila meje igrišča, a je počasi posnetek te ovrgel. Celta je bila po izenačujočem golu še naprej boljše moštvo na zelenici, a posesti žoge niso uspeli kronati z vodilnim zadetkom. V 42. minuti je na drugi strani nevarno sprožil Paulinho, a bil premalo natančen, da bi žogo poslal za hrbet domačega vratarja. To je bila tudi zadnja omembe vredna priložnost prvega polčasa, ki se je torej končal z neodločenim izidom 1:1.

Tako pa je Jasperja Cillessena v 31. minuti po strelu Aspasa rešial prečka. Le nekaj trenutkov kasneje, pa je Nizozemcu žogo za hrbet poslal Sisto. (Foto: AP)

Busquets stresel prečko, Suarez zgrešil 'smrtno'

Oba stratega se na začetku drugega polčasa nista odločila za menjave, tako je na zelenico stadiona Balaidos enakih 22 igralcev, ki so tekmo tudi začeli. Prva priložnost nadaljevanja pa je pripadla Barci. Tokrat je Denis Suarez zaposlil razpoloženega Joseja Arnaiza, a mladenič tokrat ni uspel premagati domačega vratarja Sergia Alvareza, ki se je izkazal z obrambo in žogo odbil v kot. Mlademu napadalcu Barcelone se je nova priložnost ponudila v 56. minuti, a tudi tokrat ni uspel, sicer v padcu, z glavo žoge preusmeriti v gol domačinov, potem ko ga je odlično zaposlil Lucas Digne. Barcelona je stopnjevala pritisk. Nemogoče je nekaj minut kasneje zgrešil še Denis Suarez. Po novi odlični podaji s strani je iz neposredne bližine povsem neoviran prišel do strela a žogo poslal mimo desne vratnice domačega čuvaja mreže Alvareza. Po uri igre je do strela z roba kazenskega prostora prišel še gostujoči kapetan Sergio Busquets, ki je meril zelo natančno, že premagal Alvareza, a mu je veselje preprečila prečka, od katere se je nato žoga odbila za gol in konec je bilo nevarnosti za domači gol. Nekaj življenja so v 69. minuti prikazali tudi domači, a je bil strel Aspasa premedel, da bi nevarneje ogrozil gol Cillessena, ki je žogo z lahkoto ujel.

Vrnitev Dembeleja

V 72. minuti pa se je gostujoči strateg Valverde odločil, da malce osveži svoje moštvo. Tako je na zelenico namesto Paulinha poslal Ivana Rakitića, namesto vidno utrujenega Arnaiza pa je vstopil Ousmane Dembele, ki je tako dočakal svoj prvi nastop po več kot treh mesecih. Poleti se je sicer za 105 milijonov evrov pridružil Barci iz vrst dortumnske Borussie, a odigral zgolj tri tekme preden se je poškodoval. Katalonci so menjali, domačini pa so v naslednjem napadu nevarno zapretili. Rezervist Emre Mor je nevarno kombiniral z Aspasom, prišel neoviran do strela, a je žoga za las zletela mimo leve vratnice Cillessena, ki je bil že premagan. Kmalu za tem pa se je v prvi priložnosti znašel Dembele, ki pa s težkega položaja ni uspel premagati Alvareza, ki se je izkazal z novo obrambo. Že v naslednjem napadu je s strelom poskusil še Rakitić, a tudi njegov strel je šel preveč po sredini in Alvarez je brez težav ustavil tudi ta katalonski poskus. Tri minute pred iztekom devetdesete se je nova priložnost ponudila Aspasu, ki je silovito sprožil, Cillessen pa je z dokaj neposrečenim posredovanjem izid še ohranil poravnan na 1:1. V 91. minuti bi lahko Barcelona povedla in najbrž prišla do zmage, Dembele je prodrl po desni, z ostrim predložkom v petmetrski prostor odlično zaposlil Denisa Suareza, a tudi njemu je veselje preprečil okvir vrat in tako je ostalo pri izidu 1:1. Ima pa pred povratno tekmo na Camp Nouu Barcelona lepo prednost, saj je dosegal gol v gosteh in bo napredovala v četrtfinale že v primeru nedoločenega izida 0:0.





Gareth Bale je načel mrežo Numancie. (Foto: AP)

Madridski Real, ki je Kraljevi pokal nazadnje osvojil v sezoni 2013/14, se je na prvi tekmi osmine finala v gosteh pomeril z drugoligašem Numancio. Nasprotnik, ki v dveh tekmah galaktikom ne bi smel povzročati prevelikih težav, je bil ravnopravšenj, da varovanci Zinedina Zidana leto 2018 začnejo z zmago, sploh zaradi okoliščin, kako so končali prejšnje leto. Spomnimo, na velikem El Clasicu jih je sredi Madrida s kar 3:0 odpravila Barcelona in verjetno že rešila vprašanje, kdo bo letos španski državni prvak. Prav zaradi tega so verjetno v Madridu nekoliko bolj resno vzeli pokalno tekmovanje, kot pa bi ga sicer. Do konca sezone bodo najverjetneje vse sile usmerili v Ligo prvakov in najverjetneje tudi v Kraljevem pokalu. Zidane je tako v Sorio na stadion Los Pajaritos pripeljal močno zasedbo, v kateri sicer ni bilo Cristiana Ronalda. Sta pa srečanje začela Gareth Bale in Marco Asensio, na klopi pa so od 'težkokategornikov' na priložost čakali še Isco, Casemiro in Mateo Kovačić.

Zinedine Zidane je na klop madridskega Reala sedel 4. januarja 2016. V tem času je nekdaj odlični nogometaš z galaktiki osvojil praktično vse, kar se osvojiti da. Z Madridčani je osvojil dva naslova v Ligi prvakov, dva evropska superpokala, en španski superpokal, en naslov v La Ligi in dva naslova na svetovnem klubskem prvenstvu.

Začetek srečanja je pričakovano pripadel gostom, ki pa si izrazite priložnosti za gol niso uspeli pripraviti. V 7. minuti je s prostega strela poskusil Bale, a je uspel zadeti le živi zid. Po zadržanem uvodu, pa so vse nevarnejši postajali domačini. Najprej Kika Casille ni uspel premagati Pape Diamanka, čigar strel pa so gostujoči branilci še pravi čas blokirali, preden bi zletel v okvir vrat. Kmalu za tem je za domačine poskusil še Higinio, ki je lepo preigral Thea Hernandeza, že premagal Casillo, a v padcu poslal žogo za las mimo leve vratnice Madridčanov. 'Grožnje' domačinov so zalegele in Real je zaigral odločneje. V 19. minuti se je lepa priložnost ponudila Lucasu Vazquezu, ki pa je povsem neoviran iz neposredne bližine uspel zatresti zgolj zunanji del mreže domačega gola. Še lepšo priložnost je v 30. minuti zapravil Borja Mayoral. Asensio je imel na voljo prosti strel in je v domači kazenski prostor poslal uporaben predložek, kjer je našel povsem samega Mayorala, ki pa je iz neposredne bližine grdo zgrešil. Gostujoči pritisk je sadove vendarle obrdobil v 35. minuti. Vazquez je nevareno prodrl v nasprotnikov kazenski prostor, kjer pa ga je nespretno zaustavil Carlos Gonzalez in glavni sodnik Javier Estrada Fernandez je brez oklevanja pokazal na belo točko. K žogi je pristopil Bale, vzel kratek zalet, poslal domačega vratarja Munirja v eno, žogo pa v drugo stran in brez težav popeljal Real v vodstvo z 1:0. Štiri minute kasneje je z razdalje nevarno sprožil še Asensio, a tudi on je uspel zatresti zgolj zunanji del mreže, tako je do konca prvega polčasa ostalo pri minomalnem vodstvu gostov iz Madrida.





Zinedine Zidane je bil po tekmi zadovoljen s prikazanim s strani svojih nogometašev. (Foto: AP)

Rdeči karton in še druga enajstmetrovka za Real

Domači strateg Jagobo Arreste je ob polčasu opravil še drugo menjavo, potem ko je že sredi prvega polčasa namesto poškodovanega Ripeja na zelenico poslal Luisa Valcarceja, a tudi slednji ni zdržal do konca, saj je ob polčasu ostal v slačilnici, v igro pa je vstopil Marc Mateu. Na drugi strani Zidane, ki je prav na ta dan pred dvema letoma sedel na klop kraljevega kluba, ni posegel po menjavah in je na začetku drugega polčasa še zaupal začetni enajsterici. V 50. minuti so domači navijači 'znoreli' ko glavni sodnik ob padcu Higinia v gostujočem kazenskem prostoru ni dosodil enajstmetrovke, za nameček pa domačemu napadalcu pokazal rumeni karton. Počasni posnetek je sicer razkril, da do kontakta ni prišlo in da je domači napadalec dejansko simuliral. Dve minuti kasneje pa se je nova leta priložnost ponudila gostov, a sta si bila Dani Carvajal in Vazquez v napoto in slednji je poslal žogo visoko čez gol Munirja. V 58. minuti je bil znova nevaren Carvajal, ki je s težkega položaj poskusil presenetita Munirja, a je bil ta na pravem mestu. Po uri igre pa so upi domačinov, da pridejo do pozitivnega rezultati, naleteli na novo oviro. Diamanka je s podplatom pohodil Nacha in glavni sodnik Fernandez ni imel izbire, kot da mu pokaže rdeči karton in pahne Numancio v številčni deficit. Ob tej prekinitvi pa je tudi Zidane opravil prvo menjavo in namesto Balea, ki očitno še ni nared za vseh 90 minut zamenjal s Kovačićem. Kljub igralcu manj, pa je Numancia vseeno odločno iskala izenačenje. Najbližje temu so bili domačini v 76. minuti. Rezervist Inigo Perez je po hitrem protinapadu opazil, da Casilla ne stoji na golovi črti in je neumdoma sprožil z velike razdalje. Strel je bil izjemno natančen, gostujoči vratar pa že premagan, a je goste rešila prečka. To je bila najlepša priložnost za domačine do omenjene minute. Numancia je na vse pretega želela priti do izenačenja, a v 89. minuti dočakala nov hladen tuš. Unai Medina je v kazenskem prostoru nespretno podrl Vazqueza in glavni sodnik je še drugič na tekmi dosodil nasjtrožjo kazen v korist Reala. Žogo si je na belo piko postavil rezervist Isco Alarcon in atraktivno povišal prednost Reala na 2:0. Domačini so bili povsem potolčen in v 91. minuti je iz neposredne bližine končni izid na srečanju postavil Mayoral. Madridčani bodo tako na povratni tekmi na Bernabeuu branili visoko prednost in bodo morali zgolj še potrditi pot v četrtfinale.

Izidi:

Celta Vigo – Barcelona 1:1 (1:1)

Sisto 31.; Jose Arnaiz 15.

Laganes – Villarreal 1:0 (0:0)

Amrabat 49.

Numancia – Real Madrid 0:3 (0:1)

Bale 35./11-m., Isco 89./11-m., Mayoral 90.

RK: Diamanka 60./Numancia

Espanyol – Levante 1:2 (1:1)

Moreno 28.; Morales 38./11-m., Ivi 74.