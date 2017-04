VIDEO: Celtic z ogromno prednostjo 25 točk že škotski prvak in to šestič zapored

Celtic je v tej sezoni igral tudi v skupinskem delu Lige prvakov, a je s skromnimi predstavami zaključil kot četrti v skupini C. (Foto: AP)

Najbližji zasledovalec Celtica, moštvo Aberdeen, zaostaja že 25 točk. Izbranci Brendana Rodgersa pa so poskrbeli za nov hitrostni rekord v škotski ligi, saj so prvaki postali, ko je do konca prvenstva ostalo še osem krogov.

Celtic v tej sezoni še ni izgubil prvenstvene tekme, od 30 jih je dobil 28, dve pa igral neodločeno. Ekipi pa se obeta tudi trojček domačih lovorik, saj so že prej osvojili škotski ligaški pokal, le v pokalu bodo morali na poti do uspeha prej preskočiti največje tekmece, zasedbo Rangers.