Chelsea v četrtfinalu FA-pokala z golom Kanteja izločil rdeče vrage, verbalni obračun Conteja in Mourinha

Ngolo Kante je prelisičil De Geo v 51. minuti tekme. (Foto: AP)

Prvi nevaren poskus proti golu nasprotnika je prišel z nog rdečih vragov. Ti so na Stamford Bridgeu v 12. minuti poskusili prek Henrikha Mkhitaryana, ki je z roba kazenskega prostora meril za malenkost mimo Chelseajevih vrat. Slabih pet minut kasneje so s prvim nevarnim napadom odgovorili modri, Eden Hazard je po slalomu med obrambo Manchester Uniteda sprožil z desne strani znotraj kazenskega prostora, a je njegov poskus s skrajnimi močmi v kot izbil vratar David De Gea. Po kotu je sledil še poskus branilca Garyja Cahilla, a je tudi njegov strel vratar rdečih vragov uspel ubraniti. V 34. minuti pa je sledil šok za goste: glavni sodnik Michael Oliver je Anderju Herreri strogo pokazal drugi rumeni karton in posledično predčasno pot pod prho. Vragi so se pomaknili še bolj globoko v obrambo, Londončani pa so si do konca prvega polčasa uspeli priigrati le še strel Victorja Mosesa prek gostujočih vrat.

Mourinho in Conte sta se med tekmo spustila celo v besedni obračun, najprej ju je miril četrti sodnik, nato pa še glavni. (Foto: AP)

Če je De Gea v prvem polčasu reševal rdeče vrage, pa ga je N'golo Kante v drugem presenetil z z(a)vitim strelom z razdalje. V 51. minuti je Španec je zaspal, vezisti so slabo zaprli prostor ob strelu Francoza, izjemno natančen strel Chelseajevega vezista je tako našel pot v mrežo za vodstvo domačinov z 1:0. United je kljub deseterici mož v polju prišel do krasne priložnosti prek Marcusa Rashforda v 58. minuti, a se je z obrambo izkazal domači čuvaj mreže Thibaut Courtois. Rashford je stekel proti vratom modrih skorajda s sredine igrišča, nato preigral Cahilla, a mu je veselje preprečil dobro postavljeni belgijski čuvaj mreže. Na drugi strani je s plasiranim strelom v 62. minuti poskusil Willian, a je njegov strel z roba kazenskega prostora letel za las mimo leve De Geove vratnice. V 82. minuti je s strelom s kakšnih 21 metrov poskusil še Paul Pogba, a meril za kak meter mimo domačih vrat. Rdeči vragi so ob koncu tekme puščali vse več prostora modrim za protinapade, kar bi kmalu izkoristil Cesc Fabregas s strelom s 16 metrov, a se je ob njegovem poskusu z desnico z obrambo izkazal De Gea. Do konca se izid ni več spremenil, tako da so se napredovanja v polfinale veselili nogometaši Chelseaja. Ti so niz neporaženosti proti Manchester Unitedu podaljšali na dvanajst tekem (7 zmag, 5 remijev).

Pokal FA, četrtfinale:

Chelsea – Manchester United 1:0 (0:0)

Kante 51.